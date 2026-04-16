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去中化加速？台商去年海外投資狂吸近1.2兆元 是大陸86倍

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會16日公布，2025年全年上市櫃公司赴海外市場（不含大陸）新增投資額1兆1,875億元寫史上新高，連兩年衝破兆元大關，同時對大陸市場新增投資僅138億元（已剔除匯率影響數），海外投資增額是大陸的86倍，顯示台商大舉從大陸抽腿，「錢」進海外市場。

若拉長近十年來看，從2018年中美貿易戰後，台商赴大陸投資額逐年遞減，海外投資額逐年遞增，呈現此消彼漲態勢。

銀行圈指出，2026年台美關稅談判後，企業將加速赴美投資或設廠，料2026年上市櫃公司投資海外市場將續寫新高。

證期局副局長黃厚銘也說，從2018年中美貿易戰後，上市櫃公司赴大陸投資金額明顯縮減，顯示上市櫃公司已對大陸放緩投資腳步，降低對大陸依賴，透過全球布局方式，分散對大陸投資風險，金管會將密切關注未來發展。

金管會公布2025年全年上市櫃公司赴大陸和海外投資情況。以家數、投資金額、獲利動能、及大陸資金回台這四大數字來看，顯示台商正「去中化」。

一、家數。據統計，2025年赴大陸投資的上市櫃公司家數僅增加13家到1,224家，同期赴海外投資者則大增42家到1,370家，海外投資增加的家數是赴大陸的3.2倍。

二、新增投資額。據統計，2025年上市櫃公司投資大陸是減少535億元，黃厚銘說，主因是2025年美元對台幣貶值，若剔除匯率因素後，是小幅增加138億元。

相較同期新增海外投資額1兆1,875億元，海外投資增額是大陸的86倍，顯示台商正降低對大陸投資依賴，轉進海外市場。

黃厚銘說，海外投資額大增，是因企業併購取得海外子公司，或海外子公司擴廠、有營運資金需求、參與現金增資所致，又以半導體業累計投資金額較大。

三、獲利成長動能。2025年上市櫃公司在大陸投資收益5,489億元，同期來自海外的投資收益9,765億元，海外投資收益是大陸的1.78倍，顯示台商投資大陸雖有賺錢但已不如海外。

四、大陸資金回台。2025年上市櫃公司在大陸投資收益匯回台達1,728億元是史上次高，顯示企業將大陸市場賺的錢，積極匯回台。累積匯回占比達43%新高。

黃厚銘說，大陸投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回，以其他電子業及電子零組件業累計匯回金額較大。

金管會 台商 大陸

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