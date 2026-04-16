僅4分之1金控銀行設「提名委員會」 金管會出手要全面強制

強化公司治理再加壓。金管會將要求全體金控、與本國銀行設置提名委員會，由鼓勵性質「宜設」改為強制「應設」並同步提高獨立董事進修時數，以強化董事會監督機制與公司治理。目前僅13家業者設置，占比僅25%。

隨金融環境快速變遷及新興風險升高，獨立董事專業能力與董事會運作效能更顯重要，為強化公司治理，金管會已在4月7日函請銀行公會研議修正公司治理實務守則。

此次修正重點包括兩大方向，一是將現行「宜設」提名委員會，調整為「應設」，要求14家金控及38家本國銀行，共52家業者須全面設置；二是同步強化獨董進修制度，提升專業職能與監督能力。

據金管會統計，目前僅7家金控與6家國銀有設提名委員會，包括玉山金（2884）、中信金（2891）、國泰金（2882）、元大金（2885）、富邦金（2881）、凱基金（2883）及台新新光金（2887），以及三信銀、上海銀、王道銀（2897）、台中銀（2812）、聯邦銀（2838）與遠東銀（2845）。

銀行局副局長張嘉魁說，提名委員會為功能性委員會，由獨立董事主導運作，有四大職能，一、訂定董事與高階經理人提名標準、二、建立績效評估機制並評估獨董獨立性。

三、訂定或定期檢討董事進修與繼任計畫，四、訂定公司治理實務守則。

此制度採公會自律規範推動，將透過公司治理評鑑、資訊揭露及日常監理檢視等方式落實，若未遵循將採取導正措施，但不會擴及一般上市櫃公司。

針對外界關注是否可能出現提名機制濫用，張嘉魁說，提名委員會仍須經董事會決議，且運作須於年報揭露，透過制度透明化接受市場檢驗。

此外，金管會也研議比照上市櫃公司制度，提高獨立董事進修時數，每年額外增加3小時，內容涵蓋法規、風險管理及新興科技等，以因應金融環境快速變動。

金管會主秘尚光琪說，國際的三大功能委員會，包括薪酬、審計和提名委員會，因台灣金融業屬高度監理產業，有必要採取更高標準，透過制度化方式持續強化董事會治理品質與金融機構穩健性。