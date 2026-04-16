獨／將卸任國票金董座 魏啟林：公股主導是導入資源、壯大國票的契機

國票金控董事會今日完成15席董事資格的提名審查，對此，國票金控董事長魏啟林打破沉默接受本報訪問，談及即將交棒國票金控董事長心情，魏啟林指出，在董事會完成董事提名審查之後，確立了公股將入主國票金，且主導未來的經營權，他以「樂觀其成，高度肯定」表達他的祝福；他也說，公股本身就是安定的力量，能協調各方股東有共識，就是最大的成功。

魏啟林擔任行政院的經濟顧問，他表示，因為自己作為行政院的經濟顧問，對於政府的金融政策，和正積極推動的亞洲資產管理中心都高度重視，也希望金融未來的發展更安定，而在政府的金融願景之下，國票金控的健全發展因此更為重要，公股若此時主導經營，是導入資源、壯大國票金的契機，他也由衷期待未來新的經營團隊能善用公股豐沛的金融資源和信用來助益國票金的經營績效，可讓國票金控脫胎換骨，他對此充滿信心、期待和肯定。

對於公股這次所推薦的董事名單，魏啟林稱讚都具有高度金融專業，也都是一時之選，「這代表政府對國票金控的重視，也讓他對於國票金未來更有信心！」魏啟林也說，今日完成提名審查之後，他可說正式交棒出去了（指股東會後卸任國票金董事長），他對公股未來經營國票金亦樂見其成。

對於被視為未來國票金新任董事長、總經理的張兆順、吳瑛兩位董事，魏啟林提及，這兩位公股董事對台灣金融產業發展貢獻非常多、聲望卓著，包括吳瑛過去擔任國票金控副董事長。魏啟林提到吳瑛時也特別指出，共事非常愉快，而且吳瑛對於國票金的企業文化與業務運作也非常熟悉，「等於回娘家接棒！」因此他樂見未來國票金在兩人的帶領之下，會更上一層樓。

魏啟林是應國票金前任董事長洪三雄和台產董事長李泰宏之邀，出任國票金控董事長，一待就12年，他對國票金也有深厚的感情。魏啟林也指出，當前國票金控最需要的就是實體的商業銀行，和壽險公司這兩種龐大的業務引擎，未來才能壯大，相信在公股的帶領之下，一定會朝此目標發展，也意味他肯定未來國票金走上公公併之路。

魏啟林表示，他肯定國票金控的同仁在這段期間的努力，包括國票金公司治理的排名都在前段班，十幾年來也未賠過錢，而且國票金的客戶，雖然20幾萬的股東，但有十幾萬的股東為軍公教人員，持股都不到1張，真正持股1張以上的股東只有10萬股，因此，這些持股國票金的零股軍公教股東等於是「定存族」，也很依賴國票金能有穩定的獲利及配息，國票金亦對這些股東有重大的責任。

魏啟林也語重心長的說，國票金雖然不是很大的金控，但除了資本小之外，例如票券的ROE跟銀行比起來，仍名列前茅，金控排名亦為前段班，只是總獲利受限於資本小的限制。他也特別提及日本股東對國票金網銀樂天銀行的投資，可說是20年來，台灣唯一獲得外資投資的金融機構，這是一個先河，也希望樂天銀在未來二、三年內就能損益兩平。