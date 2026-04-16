快訊

「魏兩億」是誰？和黃國昌合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

維護自身權益 國庫署：國庫支票受款人請盡速兌領

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部國庫署16日表示，國庫支票逾發票日期一年，國庫經辦行不得兌付，請持有國庫支票未逾發票日期一年之受款人或執票人，盡速至國庫經辦行兌領款項。

依國庫支票管理辦法規定，國庫支票由國庫經辦行核驗兌付，但逾發票日期一年者，不得兌付。國庫署表示，不過受款人或執票人持有之國庫支票逾發票日期一年者，也不用擔心，只要填具「換發國庫支票申請書」，並檢附原國庫支票及身分證明文件影本，向該署申請換發後，即能向國庫經辦行兌領款項。

又，國庫支票逾發票日期五年未兌領者，支付款將逕行解繳國庫，繳庫後如受款人或執票人以請求權時效未消滅、中斷或依據其他法令規定請求返還時，可直接洽原支用機關辦理，該署將依原支用機關申請，辦理庫款撥付作業，受款人權益不受影響。

為避免上述補（換）發行政作業之不便，國庫署呼籲，受款人或執票人盡速於一年期限內兌領國庫支票，以維護自身權益。另提醒民眾，該署不會打電話、傳簡訊給國庫支票受款人，也不會通知相關網址連結或至ATM操作轉帳，如有疑問，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或以電話洽詢該署。

國庫署

延伸閱讀

健保費已扣別慌　南投10萬長者補助5月回補「錢會自己回來」

卓榮泰：行政執行署貫徹公權力 徵起金額逾6980億

行政執行署去年專案加強執行滯欠大戶 徵起金額超過14億元

假冒戶政詐騙套取個資　花蓮市戶政所籲提高警覺

相關新聞

獨／將卸任國票金董座 魏啟林：公股主導是導入資源、壯大國票的契機

國票金控董事會今日完成15席董事資格的提名審查，對此，國票金控董事長魏啟林打破沉默接受本報訪問，談及即將交棒國票金控董事長心情，魏啟林指出，在董事會完成董事提名審查之後，確立了公股將入主國票金，且主導未來的經營權，他以「樂觀其成，高度肯定」表達他的祝福；他也說，公股本身就是安定的力量，能協調各方股東有共識，就是最大的成功。

熱錢流入新台幣爆量勁揚 央行強力調節收31.556元

投資人預期美國與伊朗可望達成協議，金融市場瀰漫樂觀氛圍，股匯漲勢延續，在熱錢大舉回流之下，新台幣兌美元強勢重返31.5元...

金管會將全面要求金控及銀行 設置由獨董占多數的提名委員會

金管會今日指出，已在4月7日函請銀行公會研議修正案關業別公司治理實務守則相關規範，要求金控及銀行業者全面設置董事提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。金管會也指出，這次請銀行公會研議事項，主要是將現行的金控公司及銀行業「宜」設置提名委員會規定，改為「應」設置提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。

台新證系統出包 宣布「9000筆錯帳」損失金額將全額承擔

台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今仍不穩，14日再度傳出災情，不少用戶都受到影響。對此，台新證券16日再度致歉並提出四點說明，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。

新台幣午盤強升1.1角 暫收31.54元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.54元，強升1.1角，成交金額16.37億美元

台股再衝3萬7！009804最新配息0.876元、年化衝9.4%

近期全球金融市場受地緣政治因素干擾，台股16日盤中開高走高，持續力拼終場站穩37,000點大關。值得注意的是，聯邦台灣精彩50（009804）價格近日受台積電帶動，收盤價屢創新高，除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。