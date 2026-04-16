維護自身權益 國庫署：國庫支票受款人請盡速兌領

財政部國庫署16日表示，國庫支票逾發票日期一年，國庫經辦行不得兌付，請持有國庫支票未逾發票日期一年之受款人或執票人，盡速至國庫經辦行兌領款項。

依國庫支票管理辦法規定，國庫支票由國庫經辦行核驗兌付，但逾發票日期一年者，不得兌付。國庫署表示，不過受款人或執票人持有之國庫支票逾發票日期一年者，也不用擔心，只要填具「換發國庫支票申請書」，並檢附原國庫支票及身分證明文件影本，向該署申請換發後，即能向國庫經辦行兌領款項。

又，國庫支票逾發票日期五年未兌領者，支付款將逕行解繳國庫，繳庫後如受款人或執票人以請求權時效未消滅、中斷或依據其他法令規定請求返還時，可直接洽原支用機關辦理，該署將依原支用機關申請，辦理庫款撥付作業，受款人權益不受影響。

為避免上述補（換）發行政作業之不便，國庫署呼籲，受款人或執票人盡速於一年期限內兌領國庫支票，以維護自身權益。另提醒民眾，該署不會打電話、傳簡訊給國庫支票受款人，也不會通知相關網址連結或至ATM操作轉帳，如有疑問，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，或以電話洽詢該署。