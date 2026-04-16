國泰世華台塑聯名卡升級為集團級權益「台塑家」 6月起換發CUBE卡

國泰世華銀行與台塑集團合作推出的「國泰世華台塑聯名卡」合作策略升級，首次改為在CUBE信用卡中納入集團權益「台塑家」的形式合作，今年6月1日起，國泰世華銀行將為台塑聯名卡友換發為CUBE卡，該卡雖然已發行破80萬張，若扣除原持有CUBE卡的卡友，預估有約20萬張需換發，目前發卡數已逾600萬張的CUBE卡將躍升至逾620萬張。

國泰世華銀行副總經理梁明喬16日指出，自2021年推出CUBE信用卡以來，主打權益隨選，以客戶需求為核心，結合小樹點生態圈，每年產生約百億點數，串聯金融與消費場景，並透過App高度整合快速搶市。與台塑（1301）自2016年合作發行聯名卡以來已累積80萬張，合作範疇涵蓋信用卡與企業金流服務，此次雙方在CUBE卡中導入「台塑家」權益，從傳統聯名卡升級為場景式與數據洞察合作模式，成為十年來重要里程碑，也具市場示範意義。

國泰世華銀行支付金融商戶經營部協理廖述健表示，台塑聯名卡持卡人中約六成同時持有CUBE卡，預估實際需要換發的卡數約20萬張，整體客群結構與CUBE卡相近，但以有車、有家庭族群為主，且在房貸等消費金融往來較為活躍。CUBE卡策略不以發卡量為目標，而是提升既有持卡人使用率與權益覆蓋為主，並透過小樹點機制帶動簽帳金額成長與生態圈，未來也將依據卡友可能需要的方向與商戶夥伴深化多元合作模式。

針對未來其他聯名卡的合作模式，廖述健說明，每一項合作都會與合作夥伴討論需求及經營重點。若合作夥伴偏好建立品牌專屬聯名卡則將朝此規劃，但若強調會員經營，也可能以平台型權益上架，不排除任何可能性，但具體方式視雙方共識而定。此次與台塑達成高度默契，得以順利開展集團級的合作，該權益的合作會是相對長期的。

在未來權益布局上，廖述健表示，會優先參考既有缺口、消費者需求、及現行權益布局，再決定新增或拓展領域，可能跟電子支付合作、特定餐廳等合作陸續推出。

此外，針對CUBE卡的權益切換設計，梁明喬表示，目前的設計還是以單日切換為主，部分卡友希望可以隨時切換權益，但數據顯示，部分卡友完全不切換、只使用單一權益，因每個客戶的需求不同，在兼顧客戶的便捷和經營成本考量下，希望取得平衡。

有關「台塑家」權益回饋，廖述健表示，CUBE卡友不分權益等級，在「台塑家」權益下，台塑集團旗下的台塑加油站、台亞加油站、福懋加油站、統一速邁樂加油站（含實體卡及台塑石油Pay消費）、台塑生醫實體門市、長庚生技實體門市、台塑蔬菜實體門市和台塑購物網，以及便利商店（7-11、全家便利店、萊爾富）等刷卡消費，皆享2%回饋無上限。