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合庫銀行推手機門號轉帳活動 鼓勵體驗行動轉帳新便利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為推廣數位金融服務並提升用戶轉帳體驗，合作金庫銀行自4月1日起至12月31日止，推出手機門號轉帳活動，鼓勵民眾首次使用手機門號綁定收款帳號功能，並完成指定轉帳次數，即可獲得100元回饋金，活動回饋限量1,000名，額滿為止。

本次活動對象為開立合作金庫銀行臺幣存款帳戶之本國自然人，參加者須於活動期間內，透過行動網銀、網路銀行、eATM或數位帳戶開戶等綁定通路，首次完成「手機門號收款帳號設定」，並以任一帳戶透過行動網銀、網路銀行、ATM、eATM或台灣行動支付APP等轉帳通路，完成至少5筆手機門號轉帳交易，即可獲得回饋。

合作金庫銀行「手機門號轉帳」服務強調便利與安全，使用者僅需輸入收款方的手機門號，即可完成轉帳，無需再記憶繁瑣的銀行帳號。合作金庫銀行表示，「手機門號轉帳」服務為數位金融的重要里程碑，透過本次活動，期望更多用戶能體驗其快速、直覺的操作流程，享受更智慧的金融生活，聚餐分帳靠手機門號，一指付款不怕搞錯帳號，詳細活動辦法參考合作金庫銀行官方網站(https://www.tcb-bank.com.tw)。

合作金庫

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