合庫銀行推手機門號轉帳活動 鼓勵體驗行動轉帳新便利

金管會今日指出，已在4月7日函請銀行公會研議修正案關業別公司治理實務守則相關規範，要求金控及銀行業者全面設置董事提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。金管會也指出，這次請銀行公會研議事項，主要是將現行的金控公司及銀行業「宜」設置提名委員會規定，改為「應」設置提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。

2026-04-16 16:32