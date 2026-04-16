熱錢流入新台幣爆量勁揚 央行強力調節收31.556元

投資人預期美國與伊朗可望達成協議，金融市場瀰漫樂觀氛圍，股匯漲勢延續，在熱錢大舉回流之下，新台幣兌美元強勢重返31.5元價位，不過央行加強調節力道，收盤收31.556元，升值9.4分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出36.98億美元的巨量。

美國與伊朗考慮將停火再延長2週，以爭取更多時間談判結束戰爭的協議。消息面激勵國際股市表現，美股標普500、那斯達克指數均創歷史新高；台股同步展現強勁上攻態勢，盤中達37135.55點，寫盤中歷史新高，終場漲409.88點，收37132.02點，再創收盤新高。

風險偏好情緒升溫，資金回流股市，外資今天續買超新台幣440.07億元，呈現連3買，帶動新台幣匯率勁揚，今天以31.61元開盤後，迅速挺進31.5元價位，盤中最高升抵31.517元，勁揚逾1角。

外匯交易員直言，外資連日大量買超台股，大筆資金湧入，拉抬匯價強勁升值；央行不樂見新台幣升勢過快，真槍實彈進場調節，其餘進口商眼見匯價來到波段高點，紛紛敲進美元，終場收在31.556元，仍創近1個半月新高紀錄。

新台幣匯率連3升，從31.7元一口氣跳升至31.5元。外匯交易員直言，先前中東戰事陰霾籠罩，新台幣匯率偏弱整理蠻長一段時間，如今發展往好的方向走，避險情緒降溫，美元指數下挫、資金回流，均帶領新台幣啟動升勢。

外匯交易員指出，新台幣匯率每5角是一個關卡，以升幅而言，新台幣今天居亞幣前段班，央行明顯加強防守，接下來是否還有進一步的突破動能，得看中東戰事是否續往正面方向前進，以及外資是否延續匯入，帶動股匯同步走揚。

央行統計，美元指數今天續跌0.03%，主要亞幣多走揚，人民幣小升0.02%，日圓升值0.04%，韓元上揚0.08%，新台幣升勢最強、勁揚0.3%。