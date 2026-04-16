快訊

115會考倒數一個月！把握最後衝刺 考場時程、規定、備考要點一次看

戰火未平…俄軍大規模夜襲釀14死 烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢流入新台幣爆量勁揚 央行強力調節收31.556元

中央社／ 台北16日電
台幣示意圖。 圖／AI生成
台幣示意圖。 圖／AI生成

投資人預期美國與伊朗可望達成協議，金融市場瀰漫樂觀氛圍，股匯漲勢延續，在熱錢大舉回流之下，新台幣兌美元強勢重返31.5元價位，不過央行加強調節力道，收盤收31.556元，升值9.4分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出36.98億美元的巨量。

美國與伊朗考慮將停火再延長2週，以爭取更多時間談判結束戰爭的協議。消息面激勵國際股市表現，美股標普500、那斯達克指數均創歷史新高；台股同步展現強勁上攻態勢，盤中達37135.55點，寫盤中歷史新高，終場漲409.88點，收37132.02點，再創收盤新高。

風險偏好情緒升溫，資金回流股市，外資今天續買超新台幣440.07億元，呈現連3買，帶動新台幣匯率勁揚，今天以31.61元開盤後，迅速挺進31.5元價位，盤中最高升抵31.517元，勁揚逾1角。

外匯交易員直言，外資連日大量買超台股，大筆資金湧入，拉抬匯價強勁升值；央行不樂見新台幣升勢過快，真槍實彈進場調節，其餘進口商眼見匯價來到波段高點，紛紛敲進美元，終場收在31.556元，仍創近1個半月新高紀錄。

新台幣匯率連3升，從31.7元一口氣跳升至31.5元。外匯交易員直言，先前中東戰事陰霾籠罩，新台幣匯率偏弱整理蠻長一段時間，如今發展往好的方向走，避險情緒降溫，美元指數下挫、資金回流，均帶領新台幣啟動升勢。

外匯交易員指出，新台幣匯率每5角是一個關卡，以升幅而言，新台幣今天居亞幣前段班，央行明顯加強防守，接下來是否還有進一步的突破動能，得看中東戰事是否續往正面方向前進，以及外資是否延續匯入，帶動股匯同步走揚。

央行統計，美元指數今天續跌0.03%，主要亞幣多走揚，人民幣小升0.02%，日圓升值0.04%，韓元上揚0.08%，新台幣升勢最強、勁揚0.3%。

央行 台幣匯率

延伸閱讀

美股「七巨頭」回神 新台幣早盤勁升逾1角 見「31.5」字頭

台股閃現 37K 再創新高…權王收2,080元天價

匯市最前線／台幣31.65~31.85元波動

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

相關新聞

熱錢流入新台幣爆量勁揚 央行強力調節收31.556元

投資人預期美國與伊朗可望達成協議，金融市場瀰漫樂觀氛圍，股匯漲勢延續，在熱錢大舉回流之下，新台幣兌美元強勢重返31.5元...

金管會將全面要求金控及銀行 設置由獨董占多數的提名委員會

金管會今日指出，已在4月7日函請銀行公會研議修正案關業別公司治理實務守則相關規範，要求金控及銀行業者全面設置董事提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。金管會也指出，這次請銀行公會研議事項，主要是將現行的金控公司及銀行業「宜」設置提名委員會規定，改為「應」設置提名委員會，並以獨立董事為多數成員且擔任主席。

台新證系統出包 宣布「9000筆錯帳」損失金額將全額承擔

台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今仍不穩，14日再度傳出災情，不少用戶都受到影響。對此，台新證券16日再度致歉並提出四點說明，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。

新台幣午盤強升1.1角 暫收31.54元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.54元，強升1.1角，成交金額16.37億美元

台股再衝3萬7！009804最新配息0.876元、年化衝9.4%

近期全球金融市場受地緣政治因素干擾，台股16日盤中開高走高，持續力拼終場站穩37,000點大關。值得注意的是，聯邦台灣精彩50（009804）價格近日受台積電帶動，收盤價屢創新高，除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。

固定收益基金可買嗎？績效第一經理人如此解析

全球地緣局勢風險再起，油價高漲推升通膨預期走高，並導致股債資產大幅波動。富蘭克林證券投顧建議，美伊局勢消息面反覆，通膨與貨幣政策不確定性加劇，但當前仍有許多具基本面支撐的優質股、債資產浮現良好投資機會。建議交由專業經理團隊主動管理，以追求股利和債息為主的穩定月收益型投組策略做為核心配置，減緩下檔風險並同步參與美國與全球市場⾧期增⾧機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。