國泰世華攜手台塑CUBE卡推「台塑家」 加油降價再享2%回饋

國泰世華銀行與台塑集團合作邁入第10年，自2016年攜手推出「國泰世華台塑聯名卡（後稱台塑聯名卡）」後，其便利有感的加油及停車回饋優惠，深受卡友喜愛。台塑聯名卡合約於2026年7月31日屆期，國泰世華銀行與台塑集團將持續深化雙方合作規模以提升卡友權益，於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」。

自今年6月1日起，國泰世華將為僅持有台塑聯名卡卡友換發CUBE信用卡，未來卡友只要持CUBE信用卡於台塑集團通路消費後，切換權益方案至「台塑家」，於2026年12月31日前不僅續享加油每公升最高回饋3元，更可再享2%小樹點（信用卡）回饋。

此次雙方推出新型態聯名模式，將結合CUBE信用卡彈性平台優勢，以及台塑集團完整消費場景，共同經營既有客群並跨平台串聯數位會員。

國泰世華銀行副總梁明喬表示，自2016年攜手台塑集團推出聯名卡以來，截至目前累積申辦卡友數已突破 80萬人，雙方合作版圖由加油場景逐步擴展至台塑石油 APP 綁卡支付功能、金流服務及企業金融等多元領域。

為持續打造貼近消費者生活的服務體驗，雙方以數據分析、市場趨勢及客戶洞察為核心，結合CUBE信用卡逾 600 萬卡友的規模優勢，與台塑客群以加油延伸至日常生活的消費特性，共同打造全新的集團級權益「台塑家」，不僅是雙邊合作10年後的策略升級，也是聯名卡合作模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇表示，台塑集團長期深耕能源與民生消費領域，致力為消費者創造便利且有感的生活體驗。此次攜手國泰世華銀行升級原合作模式，推出「台塑家」權益方案，除整合加油等核心服務外，更進一步串聯台塑生醫、長庚生技及台塑購物網等集團通路資源，並結合CUBE信用卡彈性多元的回饋機制，共同打造貼近消費者需求的創新合作模式。未來，亦期待透過數據與科技的深度整合，持續擴大台塑石油APP使用場域，為客戶帶來更全面且具價值的消費體驗。

CUBE信用卡首個集團級權益方案「台塑家」，整合原有台塑聯名卡加油回饋優勢，並延伸台塑集團生醫保健、生活購物及高頻次便利商店等三大核心消費場景，讓卡友皆能享有更靈活且多元的金融服務體驗。

CUBE信用卡「台塑家」權益三大亮點：

亮點一、台塑加油核心優勢：完整保留台塑聯名卡加油優惠，CUBE信用卡於台塑體系加油站（台亞加油站、福懋加油站、統一速邁樂加油站、台塑石油加盟站）享加油每公升最高回饋3元，切換至「台塑家」權益方案再享2%小樹點(信用卡)回饋。 亮點二、台塑集團品牌加碼：為了深化客戶經營，「台塑家」權益方案整合台塑集團旗下優質通路，包含台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜，讓卡友選購保健/保養品及有機飲食等健康生活亦享2%小樹點（信用卡）回饋。 亮點三、超商消費享回饋：洞察卡友在加油之餘常有便利商店採買需求，「台塑家」權益方案特別納入便利商店通路（7-11、全家便利店、萊爾富），將回饋觸角延伸至卡友每一天的消費需求。

秉持「以客戶為中心」的初衷，國泰世華與台塑集團合作轉型，突破既有的聯名卡形式，雙方以長期策略合作夥伴的角度出發，透過CUBE信用卡創新合作機制，展現國泰世華透過數位數據分析能力，整合跨界資源、推動創新服務的實力，亦期望本次合作可作為銀行與企業商戶合作的新模式，成為國內跨域金融服務的指標個案。