64張國庫支票將逾發票日期1年 財部籲申請換發兌領

財政部國庫署今天表示，根據統計，截至去年12月底，全台尚有64張國庫支票發票日期將滿1年，由於現行規定逾發票日期1年者必須申請換發，無法直接由國庫經辦行核驗兌付，提醒受款人或執票人盡速在期限內兌領，以維護自身權益。

財政部國庫署主任秘書羅幸榮今天在例行記者會表示，依規國庫支票逾發票日期1年，國庫經辦行不得兌付，需要填具「換發國庫支票申請書」，並檢附原國庫支票及身分證明文件影本申請換發，即能向國庫經辦行兌領款項；但若逾發票日期5年未兌領者，支付款將逕行解繳國庫。

羅幸榮表示，支付款繳庫後，若受款人或執票人以請求權時效未消滅、中斷或依據其他法令規定請求返還時，可直接洽原支用機關辦理，國庫署將依原支用機關申請，辦理庫款撥付作業，受款人權益不受影響。

為了提醒民眾維護自身權益，國庫署會分別在發票日期將滿1年、以及將滿5年時，分別提醒受款人或執票人在期限內兌領國庫支票。根據統計，截至去年12月底，未逾發票日期1年的尚有64張，另截至去年9月底，發票日期即將超過5年者則有47張。

官員說明，常見受款人或執票人未兌領的原因，包括國庫支票面額太小、單張國庫支票有多位受款人，或者受款人失聯等原因。提醒民眾若持有國庫支票未逾發票日期1年，可盡速至國庫經辦行兌領款項，別讓權益睡著了。

國庫署近年也積極推動跨行通匯服務，提供民眾安全、便捷庫款支付服務，使得國庫支票簽開作業量呈逐年下滑趨勢。根據統計，105年尚有5.31萬張、占整體庫款支付比率約3.03%，114年已降至2.23萬張、占比約1.04%。