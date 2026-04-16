國泰世華銀攜手台塑創新聯名 CUBE信用卡新增集團級權益「台塑家」

國泰世華銀行與台塑集團合作邁入第十年，自2016年攜手推出「國泰世華台塑聯名卡」後，其便利有感的加油及停車回饋優惠，深受卡友喜愛。台塑聯名卡合約於今年7月31日屆期，國泰世華銀於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」。自今年6月1日起，將為僅持有台塑聯名卡卡友換發CUBE信用卡，未來卡友只要持CUBE信用卡於台塑集團通路消費後，切換權益方案至「台塑家」，於2026年12月31日前不僅續享加油每公升最高回饋3元，更可再享2%小樹點回饋。

國泰世華銀副總梁明喬表示，自2016年攜手台塑集團推出聯名卡以來，截至目前累積申辦卡友數已突破80萬人，雙方合作版圖由加油場景逐步擴展至台塑石油 APP 綁卡支付功能、金流服務及企業金融等多元領域。為持續打造貼近消費者生活的服務體驗，雙方以數據分析、市場趨勢及客戶洞察為核心，結合CUBE信用卡逾600萬卡友的規模優勢，與台塑客群以加油延伸至日常生活的消費特性，共同打造全新的集團級權益「台塑家」，不僅是雙邊合作十年後的策略升級，也是聯名卡合作模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇表示，台塑集團長期深耕能源與民生消費領域，致力為消費者創造便利且有感的生活體驗。此次攜手國泰世華銀行升級原合作模式，推出「台塑家」權益方案，除整合加油等核心服務外，更進一步串聯台塑生醫、長庚生技及台塑購物網等集團通路資源，並結合CUBE信用卡彈性多元的回饋機制，共同打造貼近消費者需求的創新合作模式。未來，亦期待透過數據與科技的深度整合，持續擴大台塑石油APP使用場域，為客戶帶來更全面且具價值的消費體驗。

CUBE信用卡首個集團級權益方案「台塑家」，權益三大亮點包括完整保留台塑聯名卡加油優惠，CUBE信用卡於台塑體系加油站（台亞加油站、福懋加油站、統一速邁樂加油站、台塑石油加盟站）享加油每公升最高回饋3元，切換至「台塑家」權益方案再享2%小樹點回饋。

其次，為了深化客戶經營，「台塑家」權益方案整合台塑集團旗下優質通路，包含台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜，讓卡友選購保健/保養品及有機飲食等健康生活亦享2%小樹點回饋。

第三，卡友在加油之餘常有便利商店採買需求，「台塑家」權益方案特別納入便利商店通路（7-11、全家便利店、萊爾富），將回饋觸角延伸至卡友每一天的消費需求。