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臺灣產物保險走進校園 深耕個資防護與防詐意識

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
臺灣產物保險走進校園，在嘉義縣大吉國中舉辦「數位時代的『金』牌護身符，從傷害險看個資防護與防詐意識」專題講座。業者提供
臺灣產物保險走進校園，在嘉義縣大吉國中舉辦「數位時代的『金』牌護身符，從傷害險看個資防護與防詐意識」專題講座。業者提供

隨著數位科技深入青少年的日常生活，個人資料已成為詐騙集團眼中的「數位黃金」。為了強化青年學子對無形風險的防禦力，臺灣產物保險於2026年4月16日走進校園，在嘉義縣大吉國中舉辦「數位時代的『金』牌護身符 — 從傷害險看個資防護與防詐意識」專題講座，透過深入淺出的風險管理觀念，引導學生建立守護個資的數位防線。

本次講座打破傳統保險觀念，由臺灣產物保險行銷團隊帶領學生從「傷害保險」的風險分擔原理出發，延伸至數位世界的「資產傷害」。專案講師指出，現代的意外傷害不僅限於實體碰撞，個資外洩所引發的連鎖詐騙，往往對個人信用與財產造成更長遠的損害。

講座重點聚焦於「個資即資產」的核心概念，針對青少年常遇到的社群帳號盜用、遊戲虛擬寶物詐騙及假求職陷阱進行解析。透過實際案例分析，提醒學生在點擊連結或提供身分資訊前，應啟動「數位防護意識」，就像穿上隱形的傷害險護身符。

為了增加實用性，活動設計了情境模擬練習。學生化身「資安偵探」，學習辨識假冒官方簡訊、釣魚網站的細微破綻，並掌握「不聽信、不提供、不操作」的防詐三不原則。透過互動問答，讓學生輕鬆了解應對策略，更學會如何在周遭親友遭遇疑似詐騙時提供正確的查證建議。

青少年族群在日常生活中頻繁使用數位工具與社群平台，因此其資訊安全暴露風險相對提高。臺灣產物保險長期落實企業社會責任與公平待客原則，將金融教育向下紮根，不僅是為了推廣保險知識，更是為了培養具備風險判斷能力的未來公民。

臺灣產物保險表示，「個資防護是防詐的第一道門檻，而正確的風險觀念則是最好的防護罩」。公司在未來將持續開發多元化的宣導課程，結合科技趨勢與實務案例，與全台校園合作，共同織就一張嚴密的金融防詐安全網，守護民眾的數位生活品質。

詐騙集團

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