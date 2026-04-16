台灣產業控股協會舉辦座談會 圓滿結束

台灣產業控股協會16日於台北國際會議中心舉辦產業控股座談會—「從資本市場與私募基金視角，看產業控股策略」。響應近期政府推動《企業併購法》44-2條修法及產業控股認定辦法的發展方向，這次活動旨在助力台灣中小企業提升企業管理的實力及國際競爭力。

游明德於致詞時表示，產控協會的核心理念是協助台灣產業「做大做強」到「共好共贏」，產業控股是企業提升競爭力的重要資本與控股架構的策略之一，期盼《企業併購法》修法通過後，能為產控確立明確的法源依據。這次論壇特別從「資本市場」與「私募基金」的視角切入，期望啟發企業將產控策略與外部資本深度連結，進而評估自身的挑戰與限制，找到最合適的企業發展路徑。

視角一》從資本市場看產控價值：營運彈性與市值躍升

凱基證券副總蘇峻偉從資本市場視角，深度剖析台灣產業控股的發展軌跡。自2002年《企業併購法》實施後，企業得以透過換股與分割調整架構，進而實現專業分工、引進策略夥伴，並推動旗下事業體獨立IPO。蘇峻偉特別以日月光投控與南僑為例，說明產控架構不僅賦予企業極大的營運彈性，更能大幅推升集團總市值，成效深獲資本市場肯定。

視角二》從私募基金視角談企業併購：資源整合與跨國布局

能率亞洲總經理胡湘麒結合「私募基金與創投」經驗，分享能率集團由中小企業邁向「類產業控股」的轉型歷程。以國巨十年的長線併購與自身實務為例，強調企業整併不僅考驗收購方的策略，「被併方」建立正確心態更是促成雙贏的關鍵。此外，面對全球供應鏈重組與AI等新興趨勢，台灣中小型企業單打獨鬥日益艱辛。胡湘麒總期盼能藉由私募資金與資本市場的力量，協助台灣中型企業進行橫向整合與併購，發揮群體戰力，攜手走向國際舞台。

精彩對談 凝聚產業控股多元視角

華經董事長暨大聯大財務長袁興文分享，籌組產控的過程中需透過合併報表與持續跟投資人、銀行團充分溝通，能有效解決資訊不對稱與折價疑慮。在組織運作上；他也釐清「母子公司」與「產控公司」的差異，強調大聯大產控總部僅保留極少數員工集中處理後勤整併，絕不干涉子公司的獨立營運。其中的產控核心哲學在於「兄弟要分才會拚，要合才會贏」，確保旗下子集團各自具備強大、獨立的作戰能力，透過良性競爭與集團互補，共同迎戰全球大者恆大的市場趨勢。

蘇峻偉則從豐富觀察中指出，籌組產控後最大的挑戰在於如何整合。並以實際案例舉例，日月光及富采都在籌組產控後因應市場進行組織變革。企業組產控沒有絕對的標準答案或整合程度，完全取決於個別公司的產業背景與挑戰。企業應善用產控架構的彈性，客觀評估雙方強弱勢，摸索出最合適的整合與戰略路徑。

胡湘麒結合企業與基金運作的實務經驗分享到，這其中的策略思考是結合感性與理性，創辦人過去憑藉極高熱情而成功，但在籌組產控時，這份感性與包袱往往成為阻礙。對此，他建議可思考引入私募基金合作，或許是突破現狀的關鍵機會。

座談交流的尾聲，卓毅資本執行長王勇祥則以深厚國際經驗分享，企業高喊結盟卻常因缺乏互信而難以落實，而引入私募基金作為客觀第三方，或許能有效處理資本架構與退場機制，成為最專業的「喬事情的人」。產業控股若能搭配私募基金深度合作，不僅有機會解決「股權、經營團隊與綜效」三大核心痛點，更能實質推動IP整合、人才與數位轉型，協助企業落實二次創業，突破規模限制走向國際。

這次座談會匯聚證券、私募基金與企業界專家的實務對談，完整剖析台灣企業應如何善用資本市場架構與外部資金，突破單打獨鬥的規模限制，藉由整合資源落實「做大做強、共好共贏」的核心願景。為持續深化產業控股理念並協助企業落地實踐，台灣產業控股協會也預計今年7月17日正式開辦第二期產業控股投資實務班。期盼透過系統化的實務課程，引導企業決策者全面掌握籌組產控的關鍵決策思維與戰略布局，攜手迎戰全球市場挑戰並邁向企業轉型升級的新格局。