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國票金改選提前落幕 董事會通過15席候選人名單

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

國票金（2889）將於5月29日舉行股東常會並改選15席董事，16日召開董事會針對四方股東所提的董事被提名人名單進行資格審查，最終照案通過。據了解，今日董事會由董事長魏啟林主持，且董事會成員全員到齊，氣氛相當平和，董事會大約歷時一小時就結束。

國票金改選戰原先由公股、耐斯、人旺、台鋼四大陣營合計共提出25位董事、及獨立董事被提名人，但昨日已提前上演大和解，包括人旺同意公股的席次提議，接受兩席一般董事及一席獨董；台鋼也同意僅取得一席一般董事；而耐斯一向強調「支持公股」，因此最後也僅提名兩席一般董事及一席獨董。

因此，主要股東已在昨日撤銷原提名董事的部分名單，使得最新被提名人名單合計已降至應選席次15席，分別是10席一般董事及五席獨立董事，其中，公股推出八席（五席一般董事、三席獨立董事）；耐斯及人旺各推出三席（兩席一般董事、一席獨立董事），台鋼集團則推出一席一般董事，由公股掌握主導。

今日董事會上也依據最新四方股東所推出的董事被提名人名單，進行資格審查，最終照案通過，敲定董事候選人名單。市場人士指出，隨著各陣營共推一份名單，也等於是提前免除一場不必要的委託書大戰，也象徵選戰提前告一段落。

此次國票金股東常會董事（含獨立董事）的候選人名單就如同被提名人名單，一般董事候選人分別是張兆順、周慶輝、蔡淑慧、劉子猛、乙增祥、吳瑛、施正峰、楊承羲、陳冠舟、陳冠如；獨董候選人則是謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興、陳惟龍，共計15席。

國票金 台鋼 耐斯

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