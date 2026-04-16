土銀主辦先進光電49.3億元聯貸案 超額認貸達117%

力挺本土企業深耕台灣，土地銀行統籌主辦「先進光電新台幣49.3億元聯貸案」完成募集，超額認貸比例達117%，並於4月16日簽訂聯合授信合約，由銀行團代表土地銀行副總經理蔡慈瑛與借款人代表先進光董事長高維亞完成簽約，支持先進光電擴大產能，衝刺產品與供應鏈多元化。

先進光電49.3億元聯貸案資金用途為償還金融機構借款、充實營運周轉金、擴建本土廠房及購置機器設備，由土地銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行，彰化銀行、安泰銀行、農業金庫、合作金庫、第一銀行、兆豐銀行、台北富邦銀行、永豐銀行及樂天銀行等行庫共同參與，原聯貸案額度為42億元，經銀行團踴躍參貸，最終以49.3億元結案，充分展現金融圈對先進光電穩健經營與成長潛力的認同與肯定。

先進光電為專業光學鏡頭研發及製造商，為全球筆記型電腦鏡頭市場龍頭，近年不僅鞏固筆記型電腦鏡頭產品市場，同時積極發展指紋辨識模組、觸控板模組，以及光通訊光學元件等產品，並在車用領域推出環景鏡頭、環境感應偵測等產品，同時積極布局機器人影像感測所需的各項光學模組，逐步打造產品多元化優勢。因應品牌客戶全球供應鏈重組及擴大集團未來產能的需求，先進光電近年在台灣及越南增購廠房擴大資本投資，因應未來客戶需求。目前其主要生產基地涵蓋台灣、東南亞及中國大陸，同時也規劃新增光通訊、觸控及指紋辨識產線，發展潛力實屬可期。

土地銀行身為百分之百國營銀行，除鞏固不動產金融領導地位外，亦發揮政策性銀行功能，推動政策專案貸款包含「外銷貸款優惠保證」、「中小微企業多元發展專案貸款」、「綠色轉型．永續前行」等行銷方案，發揮國營銀行金融韌性及企業社會責任。