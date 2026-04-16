為青年搭建夢想舞台 國泰青年節邁入50周年

深耕校園、陪伴青年成長的國泰金控（2882）年度指標活動「國泰青年節」，正式邁入50周年，國泰不間斷見證青年學子蛻變，以行動支持逐夢。今年以「一起 不只是1+1」為品牌核心，「高中暨大專3x3籃球賽」與「保戶子女獎學金」，報名倒數中，把握最後報名機會！邀請全台學子站上球場、放膽追夢。相關報名資訊請上網搜尋「國泰青年節」https://cathay-young.com.tw/ 。

國泰青年節的重頭戲「高中暨大專3x3籃球賽」，多年來提昇校園運動風氣，培養良好運動習慣，更在賽事間展現團隊合作精神，吸引大批基層好手組隊在場上以球技見真章。

今年預計自5月17日起在全台展開四場初賽，匯聚各地好手正面交鋒，最終決賽6月6日將在台北實踐大學登場，決定冠軍獎落誰家；3x3籃球強調速度、默契與臨場反應，不僅較量球技，團隊精神更是決戰賽事的關鍵，每年都吸引近千隊參賽，已成為指標性的年度籃球賽事。

延續賽事的熱血能量，國泰青年節也持續以實質資源支持學子發展，「保戶子女獎學金」展現國泰對青年培力的投入，每年吸引超過6萬名學生申請。今年同樣提供高中組2,000元、大專組3,000元獎學金，凡符合資格並完成線上申請者，皆可獲得紀念品並參與抽籤，申請截止至4月21日，符合資格的青年學子務必把握機會申請。

國泰金控實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的企業願景，積極整合資源，對青年的關注延伸至全方位的健康生活，包括推動「Fitback健康吧」、校園反毒、交通安全守護等專案，始終以多面向的行動實踐，與年輕世代並肩前行。