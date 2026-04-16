台新證系統出包 宣布「9000筆錯帳」損失金額將全額承擔

台新證券與元富證券於6日正式合併，躍升全台第四大券商，惟合併後系統至今仍不穩，14日再度傳出災情，不少用戶都受到影響。對此，台新證券16日再度致歉並提出四點說明，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。

台新證券聲明全文如下：

台新證券就近期系統功能異常，所造成客戶之不便，謹再致上最深歉意。

一、4月14日委託回報及成交回報系統異常，當日已即時啟動應變措施並進行緊急修復，並於當日中午12時17分系統已恢復正常運作。

二、台新證券交易平台主要功能目前均已恢復正常，部分定期定額功能尚在進行調修，將另行公告恢復時間。

三、針對4月14日受影響客戶，台新證券積極協助客戶釐清交易，並依循最有利客戶之方式處理，整體申報錯帳筆數粗估約9,000筆，因錯帳反向沖銷產生之損失金額，台新證券將全額承擔，確保客戶權益不受損害。

四、針對系統異常之原委，台新證券將全力配合主管機關查核，並深刻檢討改善，且負起應盡之責任，全力維護投資人權益與市場秩序。