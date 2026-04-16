新光人壽舉辦「AI驅動轉型與風險管理」論壇 強化金融科技轉型迎新局

隨著全球金融科技浪潮席捲，為加速落實數位轉型戰略，新光人壽於4月10日舉辦「金融新世代：AI驅動的轉型與風險論壇」，特別邀請澳門大學科技學院特聘教授顏至宏博士親臨演講，針對人工智慧、大數據及大語言模型（LLM）於金融風險管理及下世代計算架構之應用進行深度解析，吸引超過百位具備投資、風險、AI、數位等相關專業背景的高階主管及員工熱情參與。

顏至宏教授具備深厚產學經歷，曾任香港應用科技研究院互聯網金融總監，並為多家頂尖金融機構提供諮詢顧問服務，且先後於美國卡耐基梅隆大學、香港大學、香港科技大學及香港中文大學等多所著名學府任教。新光人壽董事長魏寶生表示，透過顏教授兼具前瞻視野與實務案例的分享，期盼深化同仁對AI應用的理解，並強化跨域整合、科技創新及風險洞察能力，未來在面對快速變動的金融環境時，能具備充足的數位技能與知識底蘊，策略因應各項挑戰。

本次論壇主要聚焦人工智慧與金融科技如何驅動金融機構數位轉型與風險管理，強調在全球政經不確定性升高與數位科技快速演進下，金融業必須要以更開放的心態與敏銳的洞察力，積極擁抱AI、大數據及大語言模型所帶來的變革，並應用於企業策略、商品設計、投資決策、營運流程與風險管理等關鍵面向，推動企業向更智慧永續的經營。

論壇中顏至宏特別分享其團隊於全世界首篇基於RISC-V指令集的金融計算論文成果，強調該架構以低功耗為主要特色不僅能提升計算速度，更能比傳統CPU顯著節省達80%能耗。針對保險業高度關注的風險偵測，亦介紹如何運用多智慧體系統（QuantAgent）進行大型投資組合管理，建構具備動態市場感知能力的風控體系，將有助於金融保險業在資產配置與地緣政治等極端市場風險的即時判斷，提供具備前瞻性的決策支援機制。

此外，談到企業數位轉型容易忽視的關鍵。顏至宏指出，數位領導力的關鍵在於「軟硬兼施」，必須兼顧技術與企業轉型管理的問題，如組織策略、創新團隊支持與跨界資源整合，對企業價值的貢獻度是技術表象的15倍，更必須以客戶需求為中心，智慧洞察客戶細微需求，真正成為金融科技的投資人。新光人壽也期待，透過本次百人論壇的深度交流，未來可在企業內部建構金融科技生態系，強化高階決策者及一般同仁的「數位洞察力」。

隨著AI發展對金融保險業帶來快速的轉變，新光人壽近年積極推動普惠金融並深化保險科技布局，在商品開發、行政流程、客戶服務及員工訓練等面向，持續導入大數據與AI應用，致力開創打造更完善的保險生態圈，更多次榮獲國內外諸多獎項肯定。而面對AI新時代，新光人壽已準備好透過尖端科技與跨專業人才的協同，未來，將持續推動 AI 與保險實務的融合，從提升客戶體驗、最佳化業務流程到強化合規風控，全方位建構智慧保險新典範，實現「以客戶需求為中心」的智慧金融願景。