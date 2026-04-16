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投資型銷量大漲五成 壽險業首季新契約保費收入3682.9億元 年增36.1%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險公會16日公布壽險業2026年第1季保費收入（含非保險合約），新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入為3682.9億元，年增36.1%；續年度保費4266.8億元，年增6.7%；總保費收入7949.7億元，年增18.6%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險2374.1億元占新契約保費的64.5%，年增33.6%；傷害險39.1億元，占1.1%；健康險107.4億元占2.9%，年增2.1%；年金險1162.2億元占31.6%，年增48.1%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入1647.3億元，較去年同期1325.9億元增加24.2%；傳統型年金險新契約保費收入9.4億元，較去年同期18.6億元減少49.2%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，受美國聯準會（Fed）維持基準利率不變影響，市場對利率預期仍持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能；第二，因應保險業自2026年起接軌 IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品。

第三，基於平衡資產負債與幣別配置需求，部分壽險公司陸續推出外幣計價之分紅保單及利變型保險商品，並透過與銀行通路合作，帶動傳統型保險商品銷售。因此2026年前三月整體傳統型保險商品新契約保費收入1803.3億元，較去年同期1488.9億元，年增21.1%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入726.8億元，較去年同期450.5億元增加 61.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）1152.7億元，較去年同期766.2億元增加50.4%。

整體而言，成長動能主要來自壽險公司持續與銀行及投信通路合作，因應投資市場環境變動，提供兼具保障與投資功能之保險商品，以滿足民眾多元投保需求，帶動整體銷售表現，因此2026年前三月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）1879.6億元，較去年同期1216.8億元，年增54.5%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）3682.9億元中，壽險公司本身行銷體系1656.5億元佔 44.98%；銀行經代保代通路1429.8億元佔 38.82%；傳統保險經紀人、保險代理人僅 596.5億元佔 16.2%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.43：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險業

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