固定收益基金可買嗎？績效第一經理人如此解析

全球地緣局勢風險再起，油價高漲推升通膨預期走高，並導致股債資產大幅波動。富蘭克林證券投顧建議，美伊局勢消息面反覆，通膨與貨幣政策不確定性加劇，但當前仍有許多具基本面支撐的優質股、債資產浮現良好投資機會。建議交由專業經理團隊主動管理，以追求股利和債息為主的穩定月收益型投組策略做為核心配置，減緩下檔風險並同步參與美國與全球市場⾧期增⾧機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德‧布萊頓（Todd Brighton）展望與策略：精選全球股票與多元化債券配置

1. 市場不確定猶存，各資產與產業間的分化創造精選投資機會；

2. 精選股票機會：企業獲利成⾧有望擴及更多產業，增⾧趨勢更趨均衡；

3. 分散債券配置：殖利率曲線回歸正常化，債券資產仍具吸引力

當前通膨走勢仍大致符合聯準會中期預期，但就業市場與價格數據仍具波動，使貨幣政策前景存在不確定性。市場已逐步延後對政策寬鬆的預期，反映利率將在相對高檔停留更⾧時間。同時，⾧天期公債殖利率維持區間震盪，顯示市場在成⾧與通膨風險間尋求平衡，整體金融環境雖有波動但並未失序。債市策略-多元配置各債市收益機會隨著殖利率曲線正常化，利率環境已逐步反映通膨與政策現實。

觀察當前各資產殖利率相較過去十年區間水準，包括美國公債、機構房地產抵押債(MBS)、投資級債、非投資等級債券都仍提供具吸引力的收益機會。儘管信用利差相對歷史水準仍偏緊縮，看好透過多元配置策略將有望打造攻守兼備的收益組合。

檢視美股評價，史坦普 500 指數的市值加權指數與等權重指數間的估值差距開始縮小，反映資金不再僅集中於少數高評價個股，而是開始尋找評價與基本面更具吸引力的標的。同時，今年以來各產業中表現以能源、原物料、工業等循環股領先，民生消費、公用事業與健康醫療等防禦類股也各擅勝場，扭轉過去三年以科技成⾧題材㇐馬當先趨勢。

更重要的是，企業獲利展望並非侷限於少數產業，市場普遍預期未來盈餘增⾧表現將更為廣泛且均衡，有助於擴大投資機會，分散產業、風格的多元配置將更有機會掌握美股⾧期增⾧趨勢。

富蘭克林收益投資策略已有超過75年悠久歷史，全球管理資產規模截至2025年12月逼近1,000億美元，該策略廣泛靈活運用債息、股利與混合型資產，橫跨不同資本結構的布局策略，並透過彈性與動態的資產配置，致力於提供持續性穩定的收益。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，並保留 25%美國以外機會，目前相對加碼股票部位，2026年3月的比例為股53%/債43%，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金廣泛布局全球收益與成⾧機會，目前股六債四、產業多元分散，布局美國與美國以外市場各半，乃投資人想分散美國資產投組的穩健選擇。