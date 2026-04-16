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「每4位就有1位年收百萬」 永達保經打造高收入人才平台

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
永達保險總經理特助吳柏瑨表示，因應年輕世代與跨業轉職者需求，永達推出「三本創業」模式。永達保經／提供
永達保險總經理特助吳柏瑨表示，因應年輕世代與跨業轉職者需求，永達推出「三本創業」模式。永達保經／提供

永達保經公布2025年度人才培育成績單，憑藉獨特的「三本創業」模式與極具競爭力的分級獎勵制度，建立高收入金字塔，不僅締造超過15.5億元的收入總額，更以「每4位業務代表就有1位年收百萬」的高密度，成為保險菁英轉型與創業的首選平台。

根據永達保經最新數據統計，2025年共有536位菁英成員年收入突破百萬大關，甚至有18位成員年收入破千萬。永達保經總經理特助吳柏瑨表示，人才密度決定企業的高度，永達致力於培育「保險企業家」，面對年輕世代與跨業轉職者的需求，永達深入洞悉各年齡層的求職痛點，並推出「三本創業」模式。

「三本創業」模式，包括第一，本錢，由永達平台提供豐富的行政資源與強大的後援系統；第二，本事，透過系統化的雲端課程、實務對練與企業家思維訓練，傳承專業技能；最後則是本人，業務夥伴僅需投入時間與熱情，即可在安全的跑道上開啟人生第二曲線。

為了鼓勵新人加速啟動效能，永達透過接續名單與平台制，讓新人不再孤軍奮戰，更啟動「薪火相傳」獎勵計畫，只要符合業績目標，新人與推介人最高可分別獲得獎金67,500元，預計發放獎金累計189.5萬元，實踐「利他共好」的企業文化。

除了基層培育，永達針對具備組織發展潛力的管理人才，更祭出重金獎勵。自2020年啟動業務制度優化以來，透過高額報酬與多重激勵，吸引各路高手加入。包括晉級獎勵：每增員一位符合獎勵標準者，即發放現金2.4萬元。而針對業務籌備協理以上職級所設計之獎勵，累計最高可達310萬元，至今已有40位業務主管成功領取組織獎勵，累計發放金額高達1,120萬元。

另外，也祭出十萬獵英計畫，凡成功推薦4位優秀人才，於獎勵發放時為業務籌備協理（含）以上職級且符合辦法，即可獲得10萬元獎金。

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