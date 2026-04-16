發票中獎詐騙頻傳！詹為元自曝險遭詐 中信銀即時攔阻交易

國民黨台北市議員詹為元15日在社群平台自曝遭詐騙經過，引發網友關注。他表示，自己因誤信「發票中獎通知」郵件，點擊連結並輸入信用卡資料，險些損失3萬6,000元，所幸中國信託銀行即時攔阻交易，成功避免金錢損失。

詹為元指出，當時在查看電子郵件時，看見疑似中獎通知，並附有信用卡歸戶連結，加上近期確實更換信用卡，未多加懷疑便輸入卡號資料。隨後在進行認證試刷時，發現交易幣別顯示為孟加拉幣，已感到異常，但不久後即接獲中信銀來電確認是否進行一筆約3萬6,000元的化妝品消費。

他表示，當下驚覺可能遭到詐騙，所幸中信銀第一時間啟動風控機制，不僅主動聯繫確認交易，亦即時攔截款項，並協助停卡及更換新卡，最終未造成實際損失。詹為元也透露，銀行人員提醒，近期類似「發票中獎」為誘餌的詐騙案件頻傳，民眾須提高警覺。

詹為元坦言，自己長期宣導防詐觀念，卻仍一時不察中招，感到相當懊惱，但仍決定公開經驗，提醒大眾提高警覺。他呼籲民眾，對於來路不明的連結與訊息務必審慎查證，切勿輕易輸入個人金融資料，以免落入詐騙陷阱。

不少網友留言肯定中信銀的即時反應，認為其警覺性高、處理得宜，也有助於降低詐騙損失風險。