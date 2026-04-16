聽新聞
0:00 / 0:00
美股「七巨頭」回神 新台幣早盤勁升逾1角 見「31.5」字頭
新台幣匯價今早以31.61開盤，升值4分，隨即在熱錢流入下，開盤15分鐘內就升破31.6元，開盤1小時內最高匯價來到31.538元，勁揚1.12角。
匯銀指出，美股由「七巨頭」領軍，周三（15日）標普500指數和那斯達克指數創下收盤歷史新高。川普聲稱，伊朗戰爭「距結束非常接近」，他並重
申伊朗「非常想要達成協議」；美伊在延長停火協議、重啟談判方面取得進展。惟美伊官員隨後否認，美方稱目前尚未正式達成延長停火協議。
此外，川普再度對聯準會主席鮑爾施壓，表示若對方未在任期屆滿時如期離任，將考慮將其解職，並強調司法部對其的調查將持續進行。
美元指數今早在98附近整理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。