數位新台幣設上限 中央銀行揭CBDC使用規則

中央銀行今天公布「央行數位貨幣（CBDC）對外溝通活動總結報告」，揭露「數位新台幣」未來使用的具體設計，其中最受關注的是持有上限規劃。依初步方案，自然人記名錢包持有上限約為新台幣10萬元，不記名錢包約3萬元，法人帳戶則可達500萬元，並搭配單筆、每日及每月交易額度限制。市場解讀，此舉主要是為防止資金大規模自銀行體系移出，影響金融穩定。

但央行認為，零售型CBDC即為數位現金，考量台灣支付便利，並無急迫性，發行則應修訂中央銀行法或另訂專法。

在整體制度設計上，央行規劃CBDC將不支付利息，並採取分級錢包制度，包括記名與不記名兩類型。記名錢包須完成身分驗證，功能較完整，若裝置遺失仍可找回資金；不記名錢包則僅需手機門號即可開立，適用於小額支付場景，但若裝置遺失，餘額將無法回復。業者形容，兩者有如「銀行帳戶」與「電子錢包」的差別，兼顧便利性與風險控管。

央行業務局長謝鳳瑛說明，民眾可透過銀行或指定機構開立CBDC錢包，並將原有銀行存款轉換為數位新台幣使用，概念上類似提款，但不是把錢領成現金，而是「換成數位現金」存放於手機錢包中。金融圈人士指出，此設計可避免資金直接集中於央行，維持銀行體系原有運作。

此外，針對來台觀光的外國人，謝鳳瑛表示，也可透過不記名錢包使用CBDC，不需在台開立銀行帳戶，即可透過現金或信用卡方式儲值，轉換為數位新台幣使用。

隱私方面，央行表示，未來CBDC交易資料將採去識別化設計，央行無法直接辨識使用者身分，個資由中介機構依規管理，僅在司法或主管機關依法調閱時提供，以兼顧隱私保護與監理需求。

不過，金融圈普遍認為，相較於直接面向民眾的零售型CBDC，當前銀行體系更關注批發型CBDC的發展。銀行主管指出，批發型CBDC主要應用於銀行間清算與資產交易結算，對提升跨境支付效率與金融市場運作影響更為直接，且不涉及存款流失問題，因此推動速度可望較快。