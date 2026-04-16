六大壽險前三月累計純益增11%

國票金將於5月29日召開股東常會改選董事，但日前四大陣營出現超額提名，隨著今（16）日將召開董事會審查候選人名單，昨日已提前傳出，大股東旺旺集團及台鋼陣營已接受公股所提議的董事席次分配，由旺旺推二董、一獨董；台鋼推一董，預料將共同推出一份候選人名單。

2026-04-16 02:11