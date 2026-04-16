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六大壽險前三月累計純益增11%

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

壽險業3月金融資產價格波動劇烈，獲利表現大幅衰退。六大壽險3月稅後純益合計10.9億元，月減97%，年減93.8%；前三月累計獲利654.1億元，年成長11.8%。

國泰人壽3月單月稅後純益7.2億元，年減87.3%，累計前三月稅後純益達173.7億元，衰退4.7%；富邦人壽3月稅後淨損19.4億元，由盈轉虧，累計稅後純益151.2億元，年減逾四成；新光人壽3月稅後純益34.6億元，與去年同期相較由虧轉盈，為六大壽險單月獲利王，累計稅後純益119.2億元，同樣虧轉盈。

南山人壽3月稅後淨損24億元，由盈轉虧，累計稅後純益84.5億元；台灣人壽3月賺5.4億元，累計稅後純益77.5億元；凱基人壽3月賺7.1億元，累計稅後純益47.9億元。

六大壽險3月及累計第1季新契約保費收入情形，3月合計新契約保費收入854.9億元，年成長38%，累計第1季新契約保費破2,558.3億元，年成長逾49.1%。

凱基人壽 壽險業 新光人壽

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