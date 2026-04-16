13家金控3月獲利已公布 八家勇健攀上同期新高

13家金控3月獲利已全數公布完畢，合計13家3月稅後純益434.8億元，累計第1季稅後純益來到1,882億元，年增率約31%。其中，包括中信金（2891）、元大金（2885）、台新新光金、永豐金（2890）、玉山金（2884）、第一金（2892）、華南金（2880）、合庫金（5880）等八家金控首季獲利皆創下史上同期新高紀錄。

攤開13家金控的首季獲利表現，儘管金控雙雄3月因中東戰爭導致金融市場股債震盪，壽險子公司金融資產出現評價損失，但富邦金（2881）首季獲利仍繳出332.7億元、國泰金（2882）首季獲利也同樣突破300億元，來到316.6億元；中信金、台新新光金首季獲利也緊追在後，雙雙突破200億元，位居前段班。元大金、凱基金、永豐金、玉山金也突破百億元大關，共有八家金控首季獲利超過100億元。

從第1季的每股稅後純益（EPS）來看，富邦金、國泰金EPS皆超過2元門檻，分別為2.37元及2.15元，而中信金則以EPS 1.18元排第三；元大金EPS 1.08元則位居第四名，共計四家金控累計第1季EPS突破1元。

若以首季獲利的年增率來看，除了金控雙雄之外，其餘11家皆呈現正成長，其中，台新新光金因合併後，首季獲利年增率達345.2%。