金控雙雄Q1獲利遇干擾 富邦、國泰金分別 EPS 2.37元、2.15元

金控雙雄3月獲利在昨（15）日壓軸公布，但受中東戰事影響，3月金融市場出現股債雙跌亂流，進而影響子公司壽險的金融資產評價，富邦金（2881）前三月稅後純益332.7億元，年減19%，每股稅後純益（EPS）2.37元；國泰金（2882）前三月稅後純益316.6億元，年減1.4%，每股稅後純益（EPS）2.15元。

富邦金3月稅後純益25.7億元，年減76.8%。富邦金指出，若加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，富邦金3月調整後獲利177.6億元，累計前三月調整後獲利660.6億元，雙雙創歷史同期新高，調整過後，每股稅後純益EPS為4.72元。

從富邦金各子公司3月營運績效來看，其中，台北富邦銀行、富邦證券、富邦投信3月及累計前三月獲利均創歷史同期新高，富邦產險累計前三月為歷史同期次高；富邦人壽調整後獲利則創下3月及累計前三月歷史同期新高紀錄。

受到美伊衝突升溫影響，使3月金融資產為評價損失，以及3月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，富邦人壽3月稅後淨損19.4億元，累計前三月稅後純益151.2億元，但富邦人壽也伺機出售FVOCI股票實現資本利得，因此3月調整後獲利為130.3億元，累計前三月調整後獲利為472.8億元，均創下歷年同期最高紀錄。

國泰金3月稅後純益50.3億元，月減58.1%、年減48.8%，累計前三月稅後純益316.6億元，年減1.43%，每股稅後純益（EPS）2.15元。

國泰金各子公司業務動能強健，國泰世華銀行、國泰證券、國泰產險及國泰投信累計稅後純益皆創歷年同期新高。

子公司國泰人壽3月稅後純益7.2億元、累計前三月稅後純益173.7億元，皆較去年同期衰退，主因是受美伊衝突影響金融資產評價所致。

國泰世華銀行3月稅後純益40.6億元，累計稅後純益132億元，年成長8%，單月及累計稅後純益均創歷年同期新高，主要由利息淨收益帶動成長，手續費收益維持穩健。

國泰產險部分，3月稅後純益4.2億元，累計前三月稅後純益10.6億元，創歷史同期新高。