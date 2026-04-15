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聯卡中心籌組本土業者將自建 AI 代理 聚焦商務運用

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
萬事達卡與聯卡中心15日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，左為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文、右為聯卡中心總經理呂蕙容。攝影／葉佳華
萬事達卡與聯卡中心15日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，左為萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文、右為聯卡中心總經理呂蕙容。攝影／葉佳華

萬事達卡與聯合信用卡處理中心15日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，隨著AI代理商務（Agentic Commerce）逐漸走向實際應用，聯卡中心總經理呂蕙容會前受訪時指出，聯卡中心今年將自建屬於自己的本土AI Agent（人工智慧代理），聚焦在商務運用，目前已與台灣本地業者組成聯盟，預計年底前完成概念驗證（POC），倘若驗證可行，後續將研議商轉的可能。

萬事達卡日前宣布，在台攜手星展銀行（台灣）完成第一筆經身份驗證的代理式AI交易，協助消費者完成一趟機場接送服務的預訂與支付。萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文說明，使用者透過AI對話介面，輸入前往香港旅遊的機場接送需求，利用代理式AI搜尋最優惠、最符合需求的方案，每筆交易皆採用萬事達卡智慧代理代碼（Mastercard Agentic Token），針對每個代理式AI獨立發放，確保代理身份可被識別與驗證，以進行完整的交易流程。

隨著AI代理商務越來越普及，呂蕙容指出，為了讓信用卡應用場景能夠迎合未來的發展趨勢，信用卡使用也希望導入AI代理商務應用層面，因此聯卡中心今年也預計將成立屬於自己的本土AI Agent（人工智慧代理），聚焦在商務運用，目前聯卡中心已與台灣本地業者組成聯盟，預計今年底前完成概念驗證（POC），倘若驗證可行，下一步將研議商轉的可能性。

針對信用卡使用的安全性，呂蕙容也指出，大家目前最熟悉的是，OTP簡訊驗證方式，聯卡中心已在OTP驗證簡訊及付款頁面中增加「網頁識別碼」，但隨著AI時代發展，升級為FIDO生物辨識機制更能確保是本人的交易行為，預料將成為未來的主流。

陳懿文也認為，儘管目前FIDO生物辨識機制的比重仍不高，但由於目前還在初期階段，相信隨著時代的技術演進，以及等待環境逐漸成熟之後，生物辨識應該會成為一個主流。

聯卡中心董事長桂先農指出，聯卡中心正透過區塊鏈與FIDO生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合AI數據模型提升TRACE風險預警系統的效能。

呂蕙容也補充，若部分會員中小型銀行受限於開發資金及資源不足，就可以參與由聯卡中心提供的FIDO共用平台，聯卡中心今年將啟動拜訪銀行計畫，預期今年底目標能有10家銀行參與加入平台。

信用卡 人工智慧 聯卡中心

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