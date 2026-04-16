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董事酬金榜 中信金蟬聯第一

經濟日報／ 記者黃彥宏王奐敏／台北報導

臺灣證券交易所及櫃買中心昨（15）日揭露2025年度上市櫃公司董事酬金擬議數。統計顯示，上市公司由中信金（2891）以平均每位董事酬金1億1,723萬元蟬聯冠軍，成為全台唯一突破1億元的公司。

上櫃公司則由無塵室設備大廠聖暉（5536）*以2,251萬元再度奪冠。整體而言，金融業在上市公司前十強中占據過半席次，表現最為亮眼。

上市公司部分，前十名呈現「含金量」極高的現象。中信金穩坐榜首，且平均酬金維持在億元大關以上，排名第二為被動元件龍頭國巨（2327），平均酬金7,549萬元；第三名則為富邦金（2881），平均酬金達6,931萬元。

值得注意的是，2024年名列第五的「護國神山」台積電（2330），2025年平均每位董事酬金大降至1,573萬元，較前一年度的5,071萬元大幅縮水近69％，排名亦重摔至第24位。

此外，前十強中金融股占據六席（還有台新新光金、凱基金、元大金、台中銀），反映出在去年整體獲利表現強勁下，金融業對於回饋董事會的薪酬水平相當慷慨。

元大金 金融業 台新新光金

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