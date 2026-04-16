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私銀資深戰將搶手 業績獎金吸睛

經濟日報／ 記者黃于庭任珮云／台北報導

隨著金管會推動亞洲資產管理中心，高資產客群需求快速成長，國內私人銀行搶人才也陷入激烈競爭，其中又以能力優異的資深戰將最搶手，而私銀業務人員最吸引人的地方，就在業績獎金，占薪資的比重最高。

國泰世華銀行私人銀行執行長傅伯昇表示，目前市場上私銀前線業務人員的職缺最多，其薪資根據個人金融服務經驗和能力而有不同，年資普遍要求五到十年以上相關經驗，表現優異者，變動薪資的占比可能高達七、八成以上。

傅伯昇指出，私銀前線人員主要負責服務高資產客戶，工作性質偏向業務導向，因此薪酬採「固定薪＋變動獎金」模式，且變動幅度可能因獎金浮動而差異較大，實際薪資會依個人過往經驗、既有客戶以及市場行情等因素個別敘定，並無統一標準，對於實際的開發與服務客戶實戰力要求也較高。

另有金融業高層觀察指出，私銀業務人員的薪資範圍差異大，依市場行情來看，年薪常見百萬元以上，主要仍仰賴業績獎金，整體年薪雖有機會衝高，但固定薪資與變動薪資相比，並非特別突出。在人才條件方面，傅伯昇指出，私人銀行主要服務對象為高資產客群，客戶對專業度與信任感要求較高，若經驗不足，較難建立長期關係。一般而言，私銀前線業務人員多具備企業金融和個金財管業務背景，相關年資普遍落在五至十年以上，且需具備完整金融服務經驗與客戶溝通能力。

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