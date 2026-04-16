AI 熱潮帶動「新錢階級」崛起 銀行攻財管千萬年薪獵才

隨著人工智慧（AI）熱潮帶動台灣「新錢」階級崛起，百萬美元富豪愈來愈多，國際與本土私人銀行業者為爭搶財富管理商機，正積極招攬原已供不應求的人才，「搶才大戰」愈演愈烈，頂尖人才甚至保證年薪新台幣1,000萬元（31.5萬美元）。

彭博資訊報導，瑞銀集團（UBS）與滙豐控股（HSBC）等外資銀行正與台灣私人銀行巨擘搶才，滙豐計畫今年擴增台灣的財富管理員工人數10%。

渣打銀行（Standard Chartered）去年增聘約70人後，已在台灣建立一支400人的客戶關係經理團隊，且還在擴大。

在某些情況下，頂尖財富管理主管的底薪過去五年提高約40%。人才招募業者透露，頂尖人才正獲得簽約獎金，且保證年薪總額為新台幣1,000萬元。

擁有至少十年經驗者尤其受青睞，畢竟台灣的富豪客戶多數是資深企業老闆和科技業高階主管，在選擇顧問時，更傾向於選擇像自己一樣，經歷過從全球金融海嘯到新冠疫情的多次市場周期者。

對此，中信金昨（15）日表示，目前並沒有「保證千萬年薪」機制，公司人才招募制度完整，例如「儲備幹部計畫」（MA），至今已超過20年，是國內金融業最悠久、口碑最佳，也是唯一能在兩年內升任經理的培訓制度，完訓率逾八成，且二人中就有一人拔擢為主管職或具外派經理，升遷速度也比一般員工快二至三倍。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，國泰亦無「保證千萬年薪」制度。以私人銀行的市場行情而言，前線業務人員若經驗充足、績效優異，確實有機會達到年薪千萬，不過薪酬結構以固定薪資和業績獎金等變動薪資為組合。

富邦金控也表示，公司各項職缺均提供具市場競爭力之薪酬福利，目前未有年薪千萬元的徵才計畫。

外銀主管則表示，不會以 「保證千萬年薪」來挖角理專或前線人才，會更看重「人脈」和「客戶經營技巧」和「VIP 客戶帶客量」來決定薪資。

不過，即便台灣私人銀行業者祭出這些誘因，人才缺口依然龐大，部分業者苦於達成增聘目標。人才招募業者說，補齊缺口的實際進度已落後於金融業客戶快速成長的招聘需求。

台灣藝珂（Adecco）台北部門首席顧問Iris Chen表示，各界對AI帶動經濟成長的信心提高，今年各類職位的招聘速度都加快。她指出，藝珂的客戶去年發布100多個私人銀行與財富管理職位，但只補齊約20%。

在一家歐洲機構擔任台灣私人銀行家的吳先生表示，他過去一年內接到超過20次獵才業者的詢問，分別代表台灣、香港、新加坡及瑞士的金融機構，是他十年職涯裡最積極的攬才行動。

中信銀行與波士頓顧問公司（BCG）今年稍早的報告指出，台灣家庭總財富將在2029年前達到9兆美元，高於去年的約7兆美元。渣打表示，光是今年1月的新開財富管理帳戶就成長「好幾倍」，使台灣市場成為該銀行全球獲利最高的三大財管市場之一。（編譯簡國帆、記者黃于庭、戴玉翔、任珮云）