央行畫出數位貨幣藍圖 零售型聚焦將採錢包分級制 初期不計息

中央銀行昨（15）日揭示央行數位貨幣（CBDC）最新發展藍圖，外界最關心的零售型CBDC，將採取錢包分級制，雖央行表達，未來若發行零售型CBDC，初期將採不計息設計，但保留附息彈性。換言之，若未來可發放利息，將使CBDC更具吸引力。

央行昨日公布「央行數位貨幣（CBDC）對外溝通活動總結報告」，揭示我國在數位貨幣發展的最新進程與政策思維。

報告指出，台灣支付體系已高度成熟，短期內發行零售型CBDC並無急迫性，將優先以既有試驗成果為基礎，發展「數位公共建設金流平台」，強化政府數位發放與支付效率。但此次報告對於零售型CBDC的錢包分級制，有明確規畫。

央行業務局局長謝鳳瑛表示，央行會定期檢視支付市場競爭狀態與民眾需求，作為是否啟動零售型CBDC之決策依據，目前電支系統運作，並無壟斷情況，而是多元發展，因此央行零售型CBDC暫無發行的急迫性。目前已有包括街口、一卡通等多家業者取得電支執照。

批發型CBDC本質為代幣化的央行準備金，主要用於金融機構間資金移轉及資產交割。而零售型的CBDC則屬於個人錢包，最受市場矚目。央行強調零售型CBDC為「數位現金」，規劃遵循「無害、共存、創新與效率」三大原則，並採雙層式架構，由央行發行、金融機構提供服務，以避免金融去中介化風險。為維持貨幣政策傳導機制，未來若發行CBDC，初期將採不計息設計，但保留附息彈性。

在使用機制上，CBDC錢包採分級制度，區分記名與不記名帳戶，並設有交易與餘額上限，兼顧便利性與風險控管。不記名錢包僅需手機號碼即可開立，有助提升隱私保障與普惠金融；記名錢包則須完成KYC程序，確保防制洗錢與資安要求。

每一用戶最多可分別於不同的中介機構總共開立三個記名錢包；不記名錢包只需提供手機號碼並以OTP方式驗證該手機號碼之有效性即可，一個手機號碼僅可開立一個不記名錢包。錢包遺失尋回之機制亦因錢包分級而有差異，若為記名錢包，即使手機遺失，用戶可向中介機構申請遺失尋回服務，於新的錢包設備上恢復錢包餘額；至於不記名錢包，錢包餘額則無法復原。