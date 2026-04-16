批發型 CBDC …關鍵基礎建設

中央銀行最新數位貨幣（CBDC）報告顯示，面對全球代幣化資產與區塊鏈技術快速發展，批發型CBDC已成為各國央行布局重點，成為金融關鍵基礎建設。我國目前已建置「代幣化金流試驗平台」，並完成多項驗證測試，未來將持續深化在資產清算與跨境支付的應用潛力。

央行指出，批發型CBDC本質為代幣化的央行準備金，主要用於金融機構間資金移轉及資產交割。隨著現實世界資產（RWA）代幣化趨勢興起，市場對高效率、低風險的清算工具需求日益提升，央行貨幣因具備無信用風險特性，仍是最適合作為最終清算資產核心工具。

在試驗進展上，央行已攜手財金公司及銀行業者建置試驗平台，並與集保結算所合作，以公司債代幣為標的，成功驗證「款券同步交割」（DvP）機制，確保交易與資產移轉可在同一平台即時完成，降低交割風險並提升效率。

在跨境支付方面，央行指出，CBDC確實具備改善現行跨境支付效率潛力，但仍面臨技術標準、法規協調與治理架構等挑戰，將持續關注國際發展並參與相關合作機制，確保與全球接軌。

值得注意的是，隨著穩定幣發展與相關法規推進，市場對私部門發行數位貨幣的關注升溫。央行認為，即使穩定幣可在區塊鏈上廣泛流通，最終仍需仰賴央行貨幣作為跨體系清算基礎，以維持金融體系信任與穩定。

央行強調，CBDC與實體新台幣相同，必須有十足的發行準備（如黃金、外匯存底），且須與現有貨幣1：1等值轉換，因此CBDC之發行僅是貨幣型態間轉換，不會增加貨幣總計數M2之供給量，並無影響通膨之虞。