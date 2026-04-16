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國票金改選 四陣營有共識 公股主導 將推出八席

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
國票金。聯合報系資料照
國票金。聯合報系資料照

國票金（2889）將於5月29日召開股東常會改選董事，但日前四大陣營出現超額提名，隨著今（16）日將召開董事會審查候選人名單，昨日已提前傳出，大股東旺旺集團及台鋼陣營已接受公股所提議的董事席次分配，由旺旺推二董、一獨董；台鋼推一董，預料將共同推出一份候選人名單。

根據國票金先前公告，包括公股、耐斯、旺旺、台鋼四個陣營所提出的被提名人名單，合計提出25席，已超過應選名額的15席，形成超額提名，其中含公股11席、耐斯五席、旺旺六席、台鋼三席。

不過，知情人士透露，在公股的主導之下，旺旺及台鋼陣營對於席次分配已不再堅持，其中，旺旺同意提二席一般董事及一席獨董；台鋼則提名一席一般董事。對此，旺旺集團昨日也發出聲明，表示願意支持由公股主導，並配合政府與財政部政策，同額競選本次國票金控董事改選。

據了解，在旺旺、台鋼與公股達成共識後，本次應選席次為15席（包括十席一般董事、五席獨立董事），將由公股推出八席（五席一般董事、三席獨立董事），其中，一般董事候選人就包含前兆豐金董事長張兆順，以及兆豐金現任獨董、曾任國票金副董事長吳瑛等人；耐斯集團推出三席（兩席一般董事、一席獨立董事），其中，國票金總經理陳冠舟、國票證券副董陳冠如入列一般董事。

另外，旺旺集團則將推出三席（兩席一般董事、一席獨立董事），台鋼集團則推出一席一般董事。意味著，公股陣營在總席次已過半，掌握實質主導權。而國票金也將在今（16）日召開董事會，針對候選人資格進行審查。

市場預期，此次公股的董事代表張兆順及吳瑛，成為未來國票金董事長、總經理的呼聲最高。至於先前市場外傳，現任國票金總經理陳冠舟可能出任金控副董事長，由於財政部長莊翠雲在立法院已表態「不會配合特定民股」，屆時在公股實質的主導下，國票金是否設立副董也成為變數。

兆豐金 金控 耐斯

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