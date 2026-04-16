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五大銀行刷卡額3月重回3,000億
五大發卡行公布3月信用卡新增發卡和簽帳金額統計，中信銀持續維持「發卡王」及「簽帳王」寶座，3月中信銀行新增發卡張數為10.9萬張，簽帳金額為846億元。前五大發卡行的簽帳金額共3,282.7億元，重回3,000億大關，較2月2,677.9億元，成長22.5%。
累計2026年第1季中信銀信用卡簽帳金額2,389億元，年成長24%，創下歷年第1季新高紀錄，信用卡流通卡數、有效卡數、新發卡數皆排名市場第一。
中信銀表示，3月新增卡量以「中國信託uniopen聯名卡」為主要成長動能。
國泰世華3月新增發卡張數5.9萬張，簽帳金額831億元排名第二。今年累積至3月信用卡總簽帳金額已超過2,200億，較去同年同期成長16％。
3月簽帳金額第三名由北富銀以565.7億元拿下。玉山銀行3月簽帳金額為527.4億元，新增發卡數為5.97萬張。台新銀3月刷卡金額513億元。
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