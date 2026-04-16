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台企銀配息0.3元 股票0.7元
擁有超過38萬名股東的台企銀（2834）昨（15）日董事會通過去年盈餘分派案，擬配發每股現金股利0.3元及股票股利0.7元，總股利合計1元。相較於2024年度的盈餘分派，現金股利及股票股利皆各增加0.1元，股利配發率也從65%提升至79.3%，優於市場預期。
台企銀2025年稅後純益達122.3億元，年增8.8%，再創歷史新高，每股稅後純益（EPS）1.26元，此次董事會通過擬分派股利每股擬1元，股利配發率為79.3%，逼近八成，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，若以昨日台企銀收盤價15.5元計算，現金殖利率約1.9%，但由於主要透過股票股利配發，長期投資還原權息收益也相當吸引存股族目光。
台企銀近年來的股利政策，主要皆是以股票股利為主，搭配部分現金股利，希望保留營運所需的資金，充實資本並支持未來業務成長。
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