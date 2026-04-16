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富邦資安治理有成 金管會肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金融監督管理委員會昨（15）日舉辦「2025年F-ISAC會員情資分享頒獎典禮」，富邦金控與旗下子公司共斬獲六項肯定，為獲獎最多的金融業者。圖左至右為富邦證券資安長鍾學悌、台北富邦銀行資安長張俊揚、富邦人壽資安長黃文解。富邦金控／提供
金融監督管理委員會昨（15）日舉辦「2025年F-ISAC會員情資分享頒獎典禮」，富邦金控與旗下子公司共斬獲六項肯定，為獲獎最多的金融業者。圖左至右為富邦證券資安長鍾學悌、台北富邦銀行資安長張俊揚、富邦人壽資安長黃文解。富邦金控／提供

因應數位金融快速發展與資安威脅日益升高，富邦金控（2881）持續強化整體應變能量，落實「利人利己、實現資安共好」的核心理念。

富邦金控與旗下子公司榮獲金管會F-ISAC「2025年會員情資分享表現」六項肯定，為獲獎最多的金融業者。

台北富邦銀行獲頒卓越獎；富邦人壽、富邦證券分別獲頒特優；富邦金控、富邦投信、富邦綜合保代則分別獲頒優等。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控長期攜手子公司參與金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）情資交換機制，推動跨機構及時分享與協作聯防，共同提升金融體系整體防護韌性。

在資安治理與實務推動上，富邦金控號召子公司共同建構資安聯防架構，透過定期召開金控暨子公司資安例會，進行情資分享、事件趨勢分析與標竿學習，同時鼓勵各子公司積極參與F ISAC、TWCERT等公私部門協作機制，深化內外部聯防能量。

富邦人壽致力強化金融資安聯防效能並深化跨機構合作，建置24小時不間斷的自動化情資分享機制，分享內容包含惡意攻擊來源、釣魚郵件、供應商原始碼外洩，以及分散式阻斷服務攻擊（DDoS）等樣態，協助金融同業即時掌握最新威脅態勢，以利儘早辨識潛在風險並採取相應措施。

台北富邦銀行積極參與F-ISAC情資交流，並將情資分享納入制度化管理機制，由資安長訂定年度KPI，明確設定情資分享品質與目標，同時配置專責專員負責相關作業。在制度推動下，北富銀2025年F-ISAC情資分享筆數較2024年成長逾六倍，評鑑得分更成長8.5倍，在300餘家會員機構中排名第一。

富邦證券透過自動化監控與分析，系統性彙整並分享惡意樣本、攻擊指標（IOC）、攻擊手法與行為特徵等關鍵情資，協助金融同業與主管機關及早掌握潛在威脅。富邦證券將持續精進資安維運中心（SOC）全天候監控與分析量能，提升對異常行為與潛在風險的即時研判能力。

北富銀 蔡明興 資安

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