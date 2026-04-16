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富邦65周年演說秀 聚焦防詐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2026 FUBON Talks富邦演說秀於14日舉辦，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。富邦集團／提供
2026 FUBON Talks富邦演說秀於14日舉辦，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。富邦集團／提供

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠富邦金控（2881）董事長蔡明興親自領軍，集結來自十家子公司的員工於14日登場。

本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

蔡明忠表示，適逢富邦成立65周年，富邦一路走來始終以人才為企業最重要的基礎，期待同仁具備「熱情、專業、愛心」三項特質，在各自崗位上發揮影響力。富邦演說秀起源於1980年，富邦集團故總裁蔡萬才創辦演講比賽，初衷即是培養人才的思辨與表達能力；這樣的精神延續至今，讓富邦演說秀成為企業文化中重要的傳統，同時更從傳統中持續創新，不僅形式上從演講比賽發展為今日的FUBON Talks，內容上也貼近當下社會需求，展現富邦人的社會關懷。

蔡明興表示，本屆演說秀延續富邦品牌核心價值「誠信、親切、專業、創新」，並結合對照四大熱門議題：金融防詐、公平待客、永續經營、AI發展。不同於以概念為主的分享，今年更著重「從實務出發」，同仁也結合自身職能與服務經驗，說明如何在第一線回應客戶需求，讓品牌價值在具體行動中被看見，並進一步連結金融服務與社會需求。

適逢富邦65周年，今年富邦演說秀特別將「傳承」與「永續」概念融入活動設計。除主視覺LOGO延續蔡萬才的精神外，也邀請歷屆富邦演說秀得獎的富邦學長姐到場共襄盛舉，其中包括富邦產險總經理賴榮崇，也為活動增添跨世代交流的意義與亮點。

富邦金控於2025年成立「有志一同™」公益平台，擴大推動員工參與公益行動，全年志工服務總時數達41,708小時，今年演說秀亦邀請志工服務時數前十名同仁到場接受表揚。

本次演說秀也邀請產學界專家擔任評審，包括安侯永續發展顧問公司董事林泉興、主持人暨脫口秀演員黃豪平，以及主播暨電視製作人舒夢蘭，從多元專業視角提供回饋，讓同仁的觀點與實踐更具深度與落地性。未來，富邦將秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，攜手員工讓更多來自工作現場的聲音被聽見。

蔡明興 蔡明忠 富邦金控

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