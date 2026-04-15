戰爭致股債雙跌！六大壽險3月獲利衰退逾九成、首季獲利達654億元

受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，使得壽險業3月金融資產價格波動劇烈，獲利表現大幅衰退。六大壽險3月稅後純益合計10.98億元，月減97％，年減93.8%；前三月累計獲利654.12億元，年成長11.8%。

國泰人壽3月單月稅後純益7.2億元，年減87.3%，累計前三月稅後純益達173.7億元，衰退4.7%；富邦人壽3月稅後淨損19.4億元，由盈轉虧，累計稅後純益151.2億元，年減逾四成；新光人壽3月稅後純益34.6億元，與去年同期相較由虧轉盈，為六大壽險單月獲利王，累計稅後純益119.2億元，同樣虧轉盈。

南山人壽3月稅後淨損24億元，由盈轉虧，累計稅後純益84.5億元，年減30.6%；台灣人壽3月賺5.4億元，年減79.5%，累計稅後純益77.5億元，年增38.5%；凱基人壽3月賺7.1億元，年減39%，累計稅後純益47.9億元，年減22.3%。

國泰人壽表示，3月雖逢中東戰事影響牽動金融資產評價，惟受惠過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，維繫投資操作平穩表現，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。另受惠台幣單月走貶，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至3月底累積餘額逾1,230億元。儘管3月全球股市劇烈波動，且利率大幅上揚，然國泰人壽秉於良好的資產負債管理，資產面債券評價變動為負債評價變動所抵消，對整體淨值影響溫和。

富邦人壽指出，受美伊衝突升溫影響，以及本月應稅所得金額及比重增加，以致產生所得稅費用，故使3月虧損，但本月亦伺機出售FVOCI股票實現資本利得，故加計FVOCI股票處分損益後，3月調整後獲利為130.3億元，累計前三月調整後獲利為472.8億元，均創下歷年同期最高紀錄。債市方面，美伊戰事開打，油價走升帶動3月份美債利率反彈。富邦人壽作好資金與流動性管理，以能有效因應後續市況變化。匯市方面，外資匯出帶動3月美元兌台幣升值2.3%，後續將密切監控市場情況，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌風險。

新光人壽受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。在保險業務動能仍維持強勁，前三月FYP達377億元，年成長78%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。

南山人壽指出，雖受國際情勢震盪影響，但保險本業表現穩健，保險合約服務利潤穩定攤銷，及經常性收益亦貢獻獲利。

台灣人壽表示，累計前三月稅後獲利77.5億元，主要來自債券及基金評價利益，過往累積CSM攤銷，以及投資型保單改採國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。

凱基人壽指出，投資方面受戰爭影響，債券殖利率走升，致帳列FVTPL的債券評價產生未實現損失，進而衝擊3月損益表的獲利表現，惟凱壽持續推動靈活的資產配置，並適時掌握投資契機，實現部分資本利得，投資績效維持良好水準。3月份稅後獲利7.17億元，加計FVOCI股票已實現之資本利得稅後金額約44.28億元，單月整體調整後獲利合計達51.45億元。累計今年前三月，凱基人壽整體調整後獲利已達190.25億元，為去年同期的3.1倍，整體經營成果亮眼，持續成長力道。