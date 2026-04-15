國外旅遊助攻 5大銀行首季刷卡9046億年增15%

隨著AI技術快速普及，代理式AI正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變，也形成支付生態的新挑戰與機遇，對此萬事達卡與聯合信用卡處理中心於今日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，重點在於代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等關鍵議題，包括金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰均親自出席，

2026-04-15 15:41