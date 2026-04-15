國外旅遊助攻 5大銀行首季刷卡9046億年增15%
第6屆世界棒球經典賽（WBC）帶動3月旅日熱潮，5大發卡銀行3月信用卡簽帳金額合計達新台幣3282億8430萬元，年增23.43%，中信銀以簽帳金額846億元續居第一；5大發卡銀行首季刷卡簽帳金額達9046億4784萬元，年成長15.76%。
根據5大發卡銀行公布信用卡數據，3月簽帳金額冠軍仍為中信銀行846億元，國泰世華銀行以831億元排名第2，其他依序為台北富邦銀行565.6億元、玉山銀527.4億元及台新銀512.6億元，合計5家銀行3月簽帳金額為3282億8430萬元。
中信銀表示，3月信用卡簽帳金額達846億元，年成長26.5%，今年第1季信用卡消費金額2389億元，年增近24%，創下歷年首季新高；信用卡流通卡數、有效卡數、新發卡數皆排名市場第一。
國泰世華銀指出，3月受惠WBC熱潮與日本櫻花季，旅日需求及旅遊行程安排帶動消費動能。3月簽帳金額831億元，年成長達26%；今年首季信用卡總簽帳金額達2201億，較去年同期成長16%。
北富銀3月信用卡簽帳金額565.6億元，首季刷卡量達1561億元，年成長近7%，單月及累計數金額都創歷年同期新高。北富銀指出，3月刷卡成長動能主要來自旅遊與量販賣場，消費占整體近4成。
玉山銀行3月簽帳金額527億元，刷新單月刷卡金額紀錄，年增近15.9%，主要來源包含行動支付、旅遊與國外消費通路等，皆維持雙位數成長；尤其受到WBC旅日熱潮與櫻花季來臨，日本與韓國消費動能成長力道強勁。
台新銀行3月信用卡刷卡金額近513億元、年增約29.3%，若排除綜所稅因素，為史上首次單月簽帳突破500億元，其中以海外、旅遊、保費消費成長顯著，且單月海外簽帳金額創歷史新高。
觀察單月發卡狀態，由中信銀的10.9萬張居冠，其次為玉山銀5.9萬張，國泰世華銀以5.8萬張緊追在後，台新銀約4.5萬張與北富銀4.2萬張。
中信銀表示，3月發卡量達10.9萬卡，中國信託uniopen聯名卡為主要成長動能，LINE Pay聯名卡、航空、交通及百貨聯名卡也穩定成長，推升整體新卡量。
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