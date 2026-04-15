快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

六大壽險第1季新契約保費收入逾2,558億元 年成長49%

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
六大壽險15日公告3月及累計第1季新契約保費收入情形。國泰金控／提供
六大壽險15日公告3月及累計第1季新契約保費收入情形。國泰金控／提供

六大壽險15日公告3月及累計第1季新契約保費收入情形，3月合計新契約保費收入854.7億元，年成長近38%，累計第1季新契約保費破2,558.6億元，年成長逾49%，壽險業者普遍投資型保單都有顯著成長，利變保單則互有消長。業界推估整體壽險業累計第1季新契約保費收入約3,730億元，年成長率逾三成。

觀察六大壽險業者的保單銷售情形，投資型保單的顯著增長，成為推動新契約保費攀升的主要成長引擎，而利變型保單則因國際政經局勢與匯率波動影響，各公司表現互有消長。國泰人壽新契約保費穩坐龍頭寶座，3月新契約保費收入達212.6億元，較去年同期增長逾七成，累計第1季更已達549.2億元；富邦人壽累計第1季新契約保費達446億元，成長逾27%；新光人壽排名第三，第1季新契約保費達377億元，年增率高達78.2%。

南山人壽第1季累計新契約保費收入逾200億元，較去年同期衰退兩成；台灣人壽則展現驚人的爆發力，3月新契約保費收入為103億元，年成長73.45%，第1季累計更衝上343億元，年成長率高達142.75%，成為六大壽險中成長幅度最為顯著的業者，主因是第1季與銀行通路配合銷售符合市場的保單做出開門紅，加上分紅保單自去年第2季起銷售至今表現良好，第三是高雄資產管理專區帶動所致。

凱基人壽3月新契約保費收入為94.2億元，較去年同期成長21.3%，累計第1季則達到251.6億元，年成長約28.3%。

今年第1季壽險業者的投資型保單新契約保費收入普遍成長三成以上，部分業者如凱基人壽甚至成長逾260%，達49.7億元，國壽成長八成，逾750億元，富邦人壽和新壽則成長逾三成。反觀利變型保單多數呈現衰退，僅新壽有明顯成長逾七成。

壽險業者分析指出，利變型保單衰退主要受兩大外部因素影響，首先是地緣政治因素，3月因美伊戰爭局勢緊張，引發國際資金避險需求，資金流向美元導致美元強勢升值，對於國內保戶而言，美元強升增加了持有美元保單的成本，導致美元利變保單銷售動能受阻，而台幣利變保單受影響較小。

其次則是產品間的排擠效應，隨著資本市場波動帶來的獲利預期，加上投資型保單持續熱銷，吸引想參與投資市場的保戶資金，若預算有限的情況下，可能對利變型保單產生排擠效應。

展望後市，今年第1季的新契約保費收入增長為壽險業注入了一劑強心針，在投資環境回暖與保戶理財需求的帶動下，預期今年上半年整體壽險業新契約保費有望維持雙位數成長，後續則需持續關注國際局勢、匯率走勢及降息時程等影響因素。

壽險業 國泰人壽 新光人壽 凱基人壽 富邦人壽 南山人壽

延伸閱讀

主動式基金投資熱 基富通定期定額單月首破40億元

安達人壽推「永富長紅」分紅保單 提供雙重紅利、強化壽險保障

國巨財報／首季賺80億元 EPS 3.9元

台新新光金首季大賺210.6億元、創歷史新高 EPS達0.82元

相關新聞

38萬名股東注意！台企銀每股擬配發0.3元現金加0.7元股票

台企銀（2834）15日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發股利達1元，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，配發率達79.3%，優於市場預期。不論是現金股利或是股票股利皆高於2024年度；若以15日收盤價15.5元估算，現金殖利率約1.93%，但由於以股票股利配發為主，長期投資的「還原權息」收益也相當吸引存股族。

六大壽險第1季新契約保費收入逾2,558億元 年成長49%

六大壽險15日公告3月及累計第1季新契約保費收入情形，3月合計新契約保費收入854.7億元，年成長近38%，累計第1季新契約保費破2,558.6億元，年成長逾49%，壽險業者普遍投資型保單都有顯著成長，利變保單則互有消長。業界推估整體壽險業累計第1季新契約保費收入約3,730億元，年成長率逾三成。

新台幣升4分 收31.65元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.65元，升4分，成交金額15.62億美元

聯卡中心再出手 將推本土AI代理購物平台

國際發卡組織萬事達卡已推出國際的AI AGENT，台灣的聯合信用卡中心對於AI AGENT的新趨勢也已有新構想，聯合信用卡中心董事長桂先農今日指出，聯卡中心已有計畫，要推出本土型的AI代理購物平台。聯卡中心總經理呂惠蓉也表示，將與科技與銀行業者、購物平台一起組織大聯盟，一起推出這個新的購物代理制度，年底時將啟動POC的試驗測試，這也是聯卡中心繼推出uni app之後，再有新創舉。

萬事達卡與聯卡中心舉辦AI時代支付安全高峰會 聚焦代理式AI交易安全

隨著AI技術快速普及，代理式AI正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變，也形成支付生態的新挑戰與機遇，對此萬事達卡與聯合信用卡處理中心於今日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，重點在於代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等關鍵議題，包括金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰均親自出席，

FUBON Talks富邦演說秀 從第一線出發回應社會議題

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於4月14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。