六大壽險第1季新契約保費收入逾2,558億元 年成長49%

六大壽險15日公告3月及累計第1季新契約保費收入情形，3月合計新契約保費收入854.7億元，年成長近38%，累計第1季新契約保費破2,558.6億元，年成長逾49%，壽險業者普遍投資型保單都有顯著成長，利變保單則互有消長。業界推估整體壽險業累計第1季新契約保費收入約3,730億元，年成長率逾三成。

觀察六大壽險業者的保單銷售情形，投資型保單的顯著增長，成為推動新契約保費攀升的主要成長引擎，而利變型保單則因國際政經局勢與匯率波動影響，各公司表現互有消長。國泰人壽新契約保費穩坐龍頭寶座，3月新契約保費收入達212.6億元，較去年同期增長逾七成，累計第1季更已達549.2億元；富邦人壽累計第1季新契約保費達446億元，成長逾27%；新光人壽排名第三，第1季新契約保費達377億元，年增率高達78.2%。

南山人壽第1季累計新契約保費收入逾200億元，較去年同期衰退兩成；台灣人壽則展現驚人的爆發力，3月新契約保費收入為103億元，年成長73.45%，第1季累計更衝上343億元，年成長率高達142.75%，成為六大壽險中成長幅度最為顯著的業者，主因是第1季與銀行通路配合銷售符合市場的保單做出開門紅，加上分紅保單自去年第2季起銷售至今表現良好，第三是高雄資產管理專區帶動所致。

凱基人壽3月新契約保費收入為94.2億元，較去年同期成長21.3%，累計第1季則達到251.6億元，年成長約28.3%。

今年第1季壽險業者的投資型保單新契約保費收入普遍成長三成以上，部分業者如凱基人壽甚至成長逾260%，達49.7億元，國壽成長八成，逾750億元，富邦人壽和新壽則成長逾三成。反觀利變型保單多數呈現衰退，僅新壽有明顯成長逾七成。

壽險業者分析指出，利變型保單衰退主要受兩大外部因素影響，首先是地緣政治因素，3月因美伊戰爭局勢緊張，引發國際資金避險需求，資金流向美元導致美元強勢升值，對於國內保戶而言，美元強升增加了持有美元保單的成本，導致美元利變保單銷售動能受阻，而台幣利變保單受影響較小。

其次則是產品間的排擠效應，隨著資本市場波動帶來的獲利預期，加上投資型保單持續熱銷，吸引想參與投資市場的保戶資金，若預算有限的情況下，可能對利變型保單產生排擠效應。

展望後市，今年第1季的新契約保費收入增長為壽險業注入了一劑強心針，在投資環境回暖與保戶理財需求的帶動下，預期今年上半年整體壽險業新契約保費有望維持雙位數成長，後續則需持續關注國際局勢、匯率走勢及降息時程等影響因素。