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合庫銀行宣布建立AI治理架構 落實負責任金融與數位創新

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著人工智慧（AI）技術深度落實於金融實務，合庫銀行宣布建立全行「人工智慧治理框架」，展現推動數位轉型的行動力，更透過全方位的 AI 風險管理體系，落實「透明、公平、安全」之 AI 應用原則，積極接軌國內外主流監管規範。

合庫銀行的AI應用從規劃、開發到上線維運，採AI生命週期管理的治理機制。透過風險導向的管理策略，針對不同情境實施不同層面的評估，確保技術創新與風險防範並進。在AI供應鏈管理方面，合庫銀行亦建立明確規範，與合作夥伴攜手遵循資訊安全與合規標準，從源頭鞏固金融服務的穩健性。

在追求科技效率的同時，合庫銀行強調「以人為本」的核心價值，明確要求提升 AI 系統的透明性，致力於讓AI技術應用可被解釋與監控，保障利害關係人獲得相關資訊的權利。此外，合庫銀行表示也將持續追蹤AI模型運作表現，防範潛在偏見，維護公平待客的精神。

合庫銀行將持續關注科技與法規發展，依實務需求滾動式調整治理方針。透過持續精進的治理機制，在確保風險可控與作業穩定的前提下，逐步運用AI技術，提供多元化的金融服務，兼顧創新發展與客戶權益。

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