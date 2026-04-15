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13家金控首季獲利年增3成 賺逾1882億元史上第2強

中央社／ 台北15日電

金控首季獲利出爐，13家上市金控稅後盈餘合計達新台幣1882.01億元，為歷年同期第2高，較去年首季1436.19億元，年增31.04%，且在台股市場交易活絡、降息使外幣資金成本下降等因素推升下，多家金控刷新同期新高紀錄。

13家金控3月獲利出爐，受惠資本市場熱絡，金控下證券子公司表現，加上銀行子公司存放款及財富管理動能強勁，挹注利息及手續費收入，3月稅後盈餘合計434.81億元，年增12.61%；前3月獲利表現排名史上同期第2名，僅次於2021年首季的1920.34億元，包括中信金元大金、台新新光金、永豐金、凱基金、玉山金、第一金、華南金、合庫金首季獲利皆創下歷年同期新高。

富邦金3月稅後淨利25.7億元，累計前3月稅後淨利332.7億元，年減19%，每股稅後盈餘（EPS）為2.37元，續居金控第一。北富銀、富邦證券、富邦投信單月與首季獲利皆創歷年同期新高，但美伊衝突升溫，3月金融資產出現評價損失，加上3月應稅所得金額與比重增加，產生所得稅費用，導致3月富邦人壽稅後淨損19.4億元，首季獲利為151.2億元。

國泰金3月稅後淨利50.3億元，首季達316.6億元，年減1.4%，EPS為2.15元。國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券與國泰投信累計獲利皆創歷年同期新高。國泰人壽3月稅後淨利7.2億元，首季獲利173.7億元，3月因中東戰事影響金融資產評價，不過有厚實的合約服務邊際（CSM）穩定攤銷、經常性收益挹注，營運維持穩健。

中信金3月稅後盈餘75.77億元，首季賺231.04億元，創下歷年同期新高，年增16%，EPS為1.18元。中信銀行受惠存放款業務成長，加上財管動能強勁，帶動首季獲利達165.86億元，創歷年同期最佳，不過，3月因美伊戰爭開打導致金融資產價格變化劇烈，致台壽單月獲利僅5.45億元。

元大金3月自結稅後淨利達46.16億元，第1季稅後淨利為144.09億元，刷新史上同期新高紀錄，年增88.65%，EPS為1.08元。

台新新光金3月獲利60.7億元，第1季獲利210.6億元，較去年合併前的台新金成長3.45倍，EPS為0.82元。受惠於核心業務動能強勁，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長，銀行子公司台新銀行、新光銀行首季稅後淨利63.5億元、22.4億元，均創歷史同期新高；新光人壽累計稅後淨利119.2億元，獲利穩定；證券子公司台新證券、元富證券累計稅後淨利共30.8億元，亦呈年增。

永豐金3月自結稅後淨利27.49億元，第1季稅後淨利為109.41億元，寫同期新高紀錄，年增率51.92%，EPS為0.75元。其中，主要獲利動能、子公司永豐銀受惠利息淨收益與手續費淨收益同步提升，第1季稅後損益73.49億元，年增18.44%。

凱基金3月稅後獲利20.26億元，第1季獲利116.9億元，創歷年同期新高，年增34%，EPS為0.69元。凱基人壽3月獲利7.17億元，投資部分受到美伊戰爭影響導致評價產生未實現損失，不過仍有實現部分資本利得。凱基銀行首季獲利達20.99億元，年成長23%，凱基證券因3月交易天數增加加上成交量能仍創高，推升第一季獲利59.06億元，續創歷年同期新高，年成長220%。

玉山金3月自結稅後淨利30.13億元，第1季稅後淨利100.57億元，創歷年同期新高，年增14.39%，EPS為0.62元。主要子公司玉山銀首季稅後盈餘87.62億元，年增0.45%。

國票金3月稅後盈餘2.05億元，第1季獲利8.97億元，年增123.34%，EPS為0.25元。國票金指出，受惠美國聯準會2025年以來累計降息3碼影響，國際票券的外幣債券資金成本下降，加上證券市場日均量攀升與自營投資操作得宜，帶動國票證券累計獲利大幅成長224%。

4大公股金控方面，兆豐金3月獲利24.01億元，第1季獲利93.97億元，年增17.3%，EPS達0.63元，續居公股龍頭；第一金3月稅後淨利27.11億元，累積稅後淨利82.44億元，創同期新高，年成長14.4%，EPS為0.57元；華南金3月稅後淨利25.58億元，累積稅後淨利76.6億元，亦為同期新高，年成長43.5%，EPS為0.55元；合庫金3月稅後淨利19.55億元，累計稅後淨利58.12億元，寫同期新高，年增16.5%，EPS為0.36元。

金控 財富管理 華南金 國泰金 中信金 元大金 台新金

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