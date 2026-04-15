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高資產時代來臨 資誠《家族守護者》新書解析家族治理新課題

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠(左2)、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛(左1)、資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允(左3)於《家族守護者》新書發表會合影。圖／資誠提供
資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠(左2)、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛(左1)、資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允(左3)於《家族守護者》新書發表會合影。圖／資誠提供

資誠聯合會計師事務所15日舉辦《家族守護者》新書發表會，從長期服務高資產客戶與家族企業的實務經驗出發，系統性梳理傳承過程中的核心議題。資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠致詞時表示，當資產不斷累積，真正的挑戰不再是賺多少，而是能否順利留下來。隨著臺灣邁向高資產社會，越來越多企業主開始提前思考傳承與資產配置問題，不再等到臨界點才被動處理；這也使得家族辦公室與專業顧問服務需求顯著提升，傳承從過去的「單一事件」，逐漸轉變為「長期工程」。

《家族守護者》一書以「家族辦公室」為核心思維，從家族治理機制、財富傳承布局到稅務治理策略，提出一整合性的實務模型。以多年實務經驗，從案例故事中分析傳承的各種問題，並提供具體傳承工具與方法。無論是掌門人、繼承者或專業經理人，都能找到合適的傳承策略，降低爭權奪利並推動家族企業持續成長。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，當客戶來詢問家族傳承時，都會有四大問題，包括傳給誰、傳什麼、怎麼傳、何時傳，但他提醒，提醒，臺灣家族企業的傳承不僅涉及經營權移轉，更牽動股權架構、家族治理與跨世代溝通等多重面向，面對不確定性日益升高的經營環境，如何讓事業、財富與家族價值順利延續，已成為企業主無可迴避的重要課題。

他指出，過去企業多將重心放在成長與獲利，但在當年市場環境下，「如何交棒」的重要性已不亞於「如何成長」。特別是在資產類型日益多元下，包括跨境投資、金融資產與多元持股結構，以及家族成員分布全球化的情況下，若缺乏制度化規劃，傳承風險將顯著升高。

資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允表示，企業傳承要靠兩大支撐，即以理性制度設計作骨架，並搭配情感凝聚為血脈，實務上可透過家族控股公司、閉鎖性公司、家族信託、家族憲法、家族辦公室等治理工具，構築治理的護城河，以確保決策有規可依。

鄭策允強調，「傳承不是把資產交出去，而是把制度建立起來」，讓制度成為跨世代延續的基礎。然而，在當前變局加劇的環境中，真正決定家族能否長久延續的，關鍵不僅在於經營績效或財富本身，而是是否願意提早面對傳承，並建立足以承載未來的制度與共識。

洪連盛認為，面對全球經濟環境變動與產業競爭加劇，企業除追求成長外，更須關注如何穩健交棒。傳承不應視為單一事件，而應透過長期規劃與專業協作，逐步推進並持續優化，不僅實現「財富永續」，更成就「企業永續」與「價值永續」，讓家族企業歷久彌堅、基業長青。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。記者邱琮皓／攝影
資誠家族辦公室主持會計師洪連盛。記者邱琮皓／攝影

會計 資誠

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