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搶進印度金融特區 兆豐銀行准設印度GIFT City分行
金管會於核准兆豐銀行於印度古吉拉特邦金融特區（Gujarat International Finance Tec-City）設立GIFT City分行。兆豐銀行目前於美、歐、亞、澳18國共設立39個海外據點。
現看好印度成為台商投資新興重點國家且印度政府積極推動投資獎勵計畫衍生之相關商機，除既有之孟買代表處已累積印度服務經驗外，本次增設印度GIFT City分行獲准，充分顯示兆豐銀行持續邁向「布局全球、深耕亞太」之中長期策略目標前進。
GIFT City 具備完善的的基礎建設與金融產業聚落，又富稅務優惠等優勢，有望逐步成為印度企業境外籌資國際聯貸中心，本次兆豐銀行插旗印度，期望強化與國際金融同業合作，深化印度在地服務。
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