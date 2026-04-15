央行：零售數位新台幣無急迫性 欲發行應修法或訂專法

為了順應數位時代潮流及國際發展趨勢，近年來中央銀行投入央行數位貨幣（CBDC，又稱數位新台幣）研究，總結報告今天出爐。內容指出，零售型CBDC即為數位現金，考量台灣支付便利，並無發行急迫性，且若欲發行，應修訂中央銀行法或另訂專法。

因應數位時代發展，央行自108年起開始研究央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）。歷經多年研究與廣泛溝通後，央行今天發布「央行數位貨幣對外溝通活動總結報告」。

CBDC分為零售型CBDC與批發型CBDC。零售型CBDC是數位形式的現金，供大眾日常交易使用；批發型CBDC則為代幣化的央行準備金，用來處理金融機構間存款代幣的移轉或其他代幣資產的清算。

央行報告指出，零售型CBDC方面，由於台灣現行的支付體系相當便利，目前尚無發行零售型CBDC的急迫性，不過為了協助整合政府部門與私部門相關資源，央行以CBDC雛型平台架構為基礎，建置數位金流平台，先以支援數位券支付功能為試作項目，藉此驗證平台技術的可行性與高承載量能，將來可持續支援政府各項發放政策，並繼續精進數位金流平台，提高政府發放政策的成效。

批發型CBDC方面，央行說明，批發型CBDC有助於維持央行貨幣作為代幣化世界的清算工具，因此於113年協同財金公司及參與銀行建置代幣化金流試驗平台，現正持續與集保結算所合作試驗以批發型CBDC支援各種代幣化資產交易，探索未來共同建構代幣化金融基礎設施的可行性。

不過央行強調，CBDC仍在研究試驗階段，尚無發行的時間表，而且考量監管層面，未來若欲發行，應修訂央行法或另訂專法。

央行最後表示，儘管CBDC是促進跨境支付的可能改善方案，各國CBDC都還在研究與試驗階段，且國際間對於CBDC的跨境支付缺乏共通標準，央行將持續關注，確保未來發展與國際同步。