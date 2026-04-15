代理式AI重塑交易模式 萬事達卡與聯卡中心高峰會探討安全議題

隨著AI技術快速普及，代理式AI正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變。為探索這波浪潮下支付生態的新挑戰與機遇，萬事達卡與聯合信用卡處理中心15日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，邀請產官學界代表共同探討代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等關鍵議題。

隨著代理式AI交易從概念走向實際應用，當交易的發起者不再是消費者本人，授權驗證及責任歸屬都面臨全新挑戰。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，萬事達卡的網路安全與身分識別服務每日評估全球逾3,200萬個潛在風險事件，並在過去三年協助阻擋近500億美元的潛在詐欺損失。面對AI時代整體支付安全的需求，萬事達卡透過代理人身分識別、授權規則設計與多層防護體系，建構AI智慧商務支付 (Agentic Commerce)應用的信任基礎。

萬事達卡的目標是確保支付安全的把關能力與時俱進，無論是人還是由代理式AI發起的交易，都能在安全可信的環境中完成。此外，萬事達卡也透過Identity Solution解決方案強化數位身分驗證、Decision Intelligence Pro提升交易風險決策能力、Ethoca解決方案優化爭議處理流程，以及Recorded Future提供持續性的網路威脅情報，覆蓋交易前、中、後的環節，為支付生態系建構全方位的安全防護體系。

聯卡中心董事長桂先農強調，作為國內信用卡清算與授權的核心機構，聯卡中心正透過區塊鏈與FIDO生物識別技術，打造無密碼的「數位身分認證系統」，並結合AI數據模型提升TRACE風險預警系統的效能。

他呼籲，面對AI浪潮，支付安全不再僅是技術對抗，更是如何在消費體驗、數據運用與隱私保護之間取得動態平衡的治理課題。

金管會主委彭金隆表示，面對代理人經濟已逐步走向實務，金管會的監理角色以負責任創新為核心理念，2025年成立金融科技產業聯盟，結合金融周邊單位與金融機構的力量，共同發展AI防詐科技、打造在地化金融大語言模型及推動AI治理框架等項目，如本次高峰會跨產業匯聚，金融監理需要公私協力建構可信賴、穩健且具包容性的AI金融應用環境。

金管會銀行局局長童政彰表示，科技重塑效率，但「誠信」始終是金融服務之本，已發布的「金融業運用AI指引」強調落實AI技術之透明性與可解釋性，期待兼顧消費者權益及市場秩序下，讓技術進步轉化為消費者的安全感。