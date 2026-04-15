38萬名股東注意！台企銀每股擬配發0.3元現金加0.7元股票

台企銀（2834）15日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發股利達1元，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，配發率達79.3%，優於市場預期。不論是現金股利或是股票股利皆高於2024年度；若以15日收盤價15.5元估算，現金殖利率約1.93%，但由於以股票股利配發為主，長期投資的「還原權息」收益也相當吸引存股族。

觀察台企銀自2016年以來的股利政策，主要皆是以股票股利為主，搭配部分現金股利，希望保留營運所需的資金，充實資本並支持未來業務成長。

隨著台企銀2025年每股稅後純益（EPS）1.26元，根據董事會最新通過擬分派股利，每股擬配發0.3元現金股利及0.7元股票股利，等於配發率達79.3%。台企銀也預計將在6月18日召開股東常會。