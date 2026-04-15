快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

聯卡中心再出手 將推本土AI代理購物平台

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
聯卡中心董事長桂先農。圖／本報資料照片
聯卡中心董事長桂先農。圖／本報資料照片

國際發卡組織萬事達卡已推出國際的AI AGENT，台灣的聯合信用卡中心對於AI AGENT的新趨勢也已有新構想，聯合信用卡中心董事長桂先農今日指出，聯卡中心已有計畫，要推出本土型的AI代理購物平台。聯卡中心總經理呂惠蓉也表示，將與科技與銀行業者、購物平台一起組織大聯盟，一起推出這個新的購物代理制度，年底時將啟動POC的試驗測試，這也是聯卡中心繼推出uni app之後，再有新創舉。

桂先農指出，uni app已對持卡人提供FIDO的服務可作生物辨識，而中小型銀行倘若在刷卡風險控管有需要，也可透過聯卡的平台來協助，包括國外可疑異常交易，uni app也可作為串接中後台的連結，來發揮過濾的功能；此外，uni app由於在信用卡授權時提供代碼服務，使得商店不用再保有消費者的信用卡卡號，也大為減少卡號外洩的風險。

根據聯卡中心的構想，未來聯卡中心推動本土型的AI 代理購物平台，消費者在選完產品之後，就可以直接由AI代為付款，卡號要先經過綁定；在AI代理購物之下，AI不僅能被動接受指令，也能主動提出建議，例如，倘若要出國旅遊，除了機票之外，AI也會主動詢問是否要有訂房、郵輪這些服務？提供一整套的組合，但對此呂惠蓉補充，即使AI提出建議及商品選項，最後仍要由消費者來確認是否作此消費。此外，購物平台若加入這個聯盟，也必須先行刪選有哪些商品可提供讓AI代理購物進行，例如，必須提出明確名稱，並且把可以提供的產品作成完整的目錄，以讓AI能讀取得到。

聯卡中心 信用卡 銀行 大聯盟

延伸閱讀

萬事達卡與聯卡中心舉辦AI時代支付安全高峰會 聚焦代理式AI交易安全

電動車需求穩定、混動崛起 勤業眾信報告揭2026購車新趨勢

富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

告別寫報告開例會等沒完沒了瑣事 AI人機混合讓你只專注戰略思考、方案決策

相關新聞

38萬名股東注意！台企銀每股擬配發0.3元現金加0.7元股票

台企銀（2834）15日董事會通過去年盈餘分派案，每股擬配發股利達1元，其中，現金股利0.3元、股票股利0.7元，配發率達79.3%，優於市場預期。不論是現金股利或是股票股利皆高於2024年度；若以15日收盤價15.5元估算，現金殖利率約1.93%，但由於以股票股利配發為主，長期投資的「還原權息」收益也相當吸引存股族。

新台幣升4分 收31.65元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.65元，升4分，成交金額15.62億美元

聯卡中心再出手 將推本土AI代理購物平台

國際發卡組織萬事達卡已推出國際的AI AGENT，台灣的聯合信用卡中心對於AI AGENT的新趨勢也已有新構想，聯合信用卡中心董事長桂先農今日指出，聯卡中心已有計畫，要推出本土型的AI代理購物平台。聯卡中心總經理呂惠蓉也表示，將與科技與銀行業者、購物平台一起組織大聯盟，一起推出這個新的購物代理制度，年底時將啟動POC的試驗測試，這也是聯卡中心繼推出uni app之後，再有新創舉。

萬事達卡與聯卡中心舉辦AI時代支付安全高峰會 聚焦代理式AI交易安全

隨著AI技術快速普及，代理式AI正逐步進入商務應用，從搜尋、比價到自主下單，交易模式正在發生根本性的轉變，也形成支付生態的新挑戰與機遇，對此萬事達卡與聯合信用卡處理中心於今日共同舉辦「AI時代的支付安全與數據信任高峰會」，重點在於代理式AI逐步進入商務應用所帶來的新型態消費生態、授權驗證機制等關鍵議題，包括金管會主委彭金隆、銀行局長童政彰均親自出席，

FUBON Talks富邦演說秀 從第一線出發回應社會議題

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於4月14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

FUBON Talks 富邦演說秀登場 蔡明忠、蔡明興攜手員工 回應社會議題

為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控（2881）董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。