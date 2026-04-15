聯卡中心再出手 將推本土AI代理購物平台

國際發卡組織萬事達卡已推出國際的AI AGENT，台灣的聯合信用卡中心對於AI AGENT的新趨勢也已有新構想，聯合信用卡中心董事長桂先農今日指出，聯卡中心已有計畫，要推出本土型的AI代理購物平台。聯卡中心總經理呂惠蓉也表示，將與科技與銀行業者、購物平台一起組織大聯盟，一起推出這個新的購物代理制度，年底時將啟動POC的試驗測試，這也是聯卡中心繼推出uni app之後，再有新創舉。

桂先農指出，uni app已對持卡人提供FIDO的服務可作生物辨識，而中小型銀行倘若在刷卡風險控管有需要，也可透過聯卡的平台來協助，包括國外可疑異常交易，uni app也可作為串接中後台的連結，來發揮過濾的功能；此外，uni app由於在信用卡授權時提供代碼服務，使得商店不用再保有消費者的信用卡卡號，也大為減少卡號外洩的風險。

根據聯卡中心的構想，未來聯卡中心推動本土型的AI 代理購物平台，消費者在選完產品之後，就可以直接由AI代為付款，卡號要先經過綁定；在AI代理購物之下，AI不僅能被動接受指令，也能主動提出建議，例如，倘若要出國旅遊，除了機票之外，AI也會主動詢問是否要有訂房、郵輪這些服務？提供一整套的組合，但對此呂惠蓉補充，即使AI提出建議及商品選項，最後仍要由消費者來確認是否作此消費。此外，購物平台若加入這個聯盟，也必須先行刪選有哪些商品可提供讓AI代理購物進行，例如，必須提出明確名稱，並且把可以提供的產品作成完整的目錄，以讓AI能讀取得到。