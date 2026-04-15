國泰投信鎖定債市商機 國泰全球多元收益傘型基金獲准募集

全台資產管理領導品牌國泰投信2026年以來新品連發，4月14日獲得主管機關允准募集國泰全球多元收益傘型基金，包含國泰環球策略收益債券基金及國泰全球收益非投資等級債券ETF，主、被動基金齊發，鎖定廣大追求債券收益的族群，順勢推出旗艦型理財產品，兩檔基金投資策略備受市場高度關注。

國泰投信投資長蔡宜芳表示，全球金融市場不確定性持續升高，產業結構性變化與高利率環境相互交織，使市場波動成為新常態，隨著地緣政治風險溢酬逐步常態化，在利率水準仍維持相對高檔的環境下，債券資產所提供的收益基礎更顯吸引力。此外，近年債券市場樣貌已出現明顯轉變，債市投資不再是單一美元債種獨領風騷，而是走向跨區域、跨債種的複合式布局。從歷史經驗來看，不同景氣循環與利率環境下，各類債券如美元可轉債、國庫券、全球非投等債等表現輪流領先，投資關鍵已不在於押注單一債種，而在主動操作與靈活調整資產配置，以因應快速變化的市場環境。

這次國泰投信推出的傘型基金涵蓋主動式共同基金國泰環球策略收益債券基金，為主動式的全球債券基金；另一檔子基金為國泰全球收益非投資等級債券ETF，一檔主動式基金搭配一檔被動式ETF的組合，為債券市場再掀話題。

國泰環球策略收益債券基金由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸操盤，並結合國泰投信逾50位總經研究、固定收益及研究專家團隊，投研網絡橫跨全球，覆蓋超過400家發行人及2,000檔以上投資標的。基金可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品以及可轉債等五大債種，依市場情境動態調整存續期間與資產比重。透過國泰自主研發的Macro Regime Model（MRM，總體周期模型），精準判讀景氣與金融環境變化，進行最適化配置，以掌握債市輪動契機。

ETF投資人則可留意國泰全球收益非投資等級債券ETF基金，為月配息機制的被動式ETF，追蹤彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數，精選信評中位數介於BB+至B-之非投資等級債，並排除三大信評機構任一信評等於及低於CCC+之債券，獨家導入「明日之星」加權設計，凡任一信評等於或高於BB-，且滿足對應的信評展望為正向（Positive）者，將放大權重提升具潛力標的占比，以增強收益為目標。

國泰投信作為國內資產管理產業領導品牌，持續拓展產品版圖，繼今年1月率先推出台灣首檔聚焦日本不動產商機的ETF 國泰日本不動產（009817）；緊接著3月募集的主動式台股ETF的主動國泰動能高息（00400A）亦締造佳績，4月9日掛牌首日成交量即躍居全台ETF之冠，顯見備受市場青睞。展望未來，國泰投信亦將持續深化對市場趨勢、投資人行為與全球資本市場的研究，發揮產品研發實力，建構具策略深度的「全貨架」產品線，為投資人打造兼具前瞻性與長期價值的多元化理財解決方案。