臺灣之光！中信銀深耕聯貸市場有成 獲《IFR Asia Award》雙料殊榮

中國信託銀行深耕聯貸市場有成，國際指標性金融媒體《IFR Asia》（國際金融評論）本周二（4月14日）公布IFR Asia Awards 2025，中信銀榮獲「臺灣最佳聯貸及結構融資主辦行」（Taiwan Loan House）；另中信銀長年投入離岸風電金融領域，擔任國內數個風場的本國財務顧問並完成多項融資創舉，2025年簽約的渢妙離岸風場專案融資亦榮獲《IFR Asia》評選為「台灣資本市場年度交易獎」（Taiwan Capital Markets Deal），是臺灣唯一獲獎的金融業者，再創輝煌紀錄。

評選單位指出，中信銀在臺灣離岸風電扮演關鍵角色，去年擔任沃旭能源大彰化西南離岸風場逾新臺幣900億元聯貸案，與哥本哈根基礎建設基金（簡稱「CIP」）渢妙離岸風場新臺幣1,030億元聯貸案的本國財務顧問與統籌主辦銀行，雙雙創下沃旭能源與CIP兩家開發商在臺融資金額最高紀錄，不但獲得國外出口信貸保證機構（Export Credit Agency, ECA）響應，也吸引國家融資保證中心和八大公股銀行支持，大彰化西南離岸風場聯貸案獲25間銀行參與，渢妙離岸風場聯貸案則有27間銀行支持，展現中國信託銀行籌組離岸風電聯貸案件之領導地位。

此外，中信銀亦成功協助亞太地區客戶對接臺灣充沛的資金，結合創新且良好案件架構能力，於眾多案件中擔任要角，包括共同主辦馬來西亞Gamuda新臺幣109億元聯貸案；在私募基金融資收購業務上，中信銀協助貝恩資本（Bain Capital）籌組4.6億美元，完成新加坡去年規模最大的併購及槓桿融資（Leverage Buyout）案；中國信託銀行更擔任印度國家火力發電公司（NTPC Limited）首筆等值1億美元的日幣聯貸案唯一統籌主辦銀行，透過轉型金融的案件設計，成功幫助傳統電力公司克服融資需求所受永續相關限制。在國內客戶方面，中國信託銀行協助不動產開發商昌益建設取得首筆日幣263億元融資，滿足臺資企業跨境融資服務需求，因此獲頒「臺灣最佳聯貸及結構融資主辦行」殊榮。

特別的是，由中信銀擔任本國財顧暨統籌主辦銀行的CIP渢妙離岸風場聯貸案更獲「台灣資本市場年度交易獎」肯定，該案為首件八大公股銀行全數參與、最終由臺資銀行提供逾三分之二的融資金額的離岸風場專案融資，創下臺灣離岸風電融資市場的新紀錄，更成功開創臺灣離岸風場多元企業購電方（Corporate Power Purchase Agreement, CPPA）的嶄新局面，協助聯華電子、遠傳電信、台灣大哥大、聯發科、中美晶及Google取得離岸風場綠電，不僅支持企業落實永續發展與減碳承諾，亦替未來更多企業參與綠色能源採購奠定關鍵基礎，為臺灣離岸風電第三階段首件完成融資到位的專案，渢妙離岸風場聯貸案締造的重要里程碑，成功為後續風場樹立標竿。